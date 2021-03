سياسي مغربي: المكاسب التي حققتها المملكة في قضية الصحراء تغضب الجزائر

كشف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن المكاسب التي حققتها المملكة المغربية على مستوى قضية الصحراء المغربية تثير غضب خصوم وحدته الترابية، وخصوصا القيادة في الجزائر، مضيفا أن الملف لم يغلق رغم الإنجازات التي حققها المغرب على الأرض.

واستنكرالعنصر الذي كان يتحدث في الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية المنعقدة عن بعد، اليوم السبت، الاستفزازات الجزائرية في الحدود الشرقية للمغرب، وتحديدا بمنطقة فكيك، التي يقودها الجيش الجزائري، مؤكدا أن المغاربة يرون أن مستقبل المنطقة هو توحيد الرؤى والشعوب وتحقيق المغرب الكبير.

كما وطالب زعيم “السنبلة” الجارة الشرقية بالعودة إلى جادة الصواب، وإلى الإطار المغاربي لتعزيز التعاون في المنطقة، مشددا على أن هذا الإطار لا يمكن إلا أن يعزز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

وعلاقة بالقاسم الانتخابي الذي تم اعتماده على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية، والذي أحدث جدلا واسعا في المغرب، سجل العنصر أن حزب الحركة الشعبية مع اعتماد هذا القاسم الجديد، قائلا: “الجميع طلع شوكته عليه رغم أنه مسألة سياسية محضة ويمكن أن يتغير من حكومة إلى أخرى”.

حيث نبه العنصر إلى ما اعتبره معاناة حزبه عندما نادى بضرورة الاعتماد على النمط الفردي باعتباره أحسن طريقة لجعل العلاقة بين الناخب والمنتخب واضحة، ويمكّن سكان الدائرة من معرفة المخاطب المباشر، مضيفا: “لم يؤخذ طرح الحركة بعين الاعتبار لأسباب سياسية”.

وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في هذا الصدد أن القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية، مشددا على أن الأمثلة بعدد من الدوائر تؤكد أن الدائرة التي تتوفر على أربعة مقاعد لو تم اعتماد نمط الاقتراع الفردي فيها، لكان من حصل اليوم على مقعدين لم يحصل ولا على أي واحد.

كما رفض العنصر ما وصفها الخطابات التي تقول إن القاسم الانتخابي تراجع عن الديمقراطية ومكاسبها، مشددا على أنه “مسألة سياسية محضة”.

