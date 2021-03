سوريا تعاني بسبب كورونا.. ازدياد أعداد الإصابات ونقص في اللقاحات

كشفت وزارة الصحة السورية في إحصائية أن مدن دمشق وحلب والساحل السوري وصلت فيها أعداد الإصابات إلى 17500 إصابة، فيما سجلت 1175 حالة وفاة، أما المتعافين من الفيروس فقد وصل عددهم 12 ألف حالة.

ووفق ما أقرت به مصادر طبية ، فإن العاصمة دمش تصدرت قائمة الإصابات والوفيات بمعدل 3500 إصابة وصلت إلى 127 سريراً، تلتها اللاذقية بـ2621 إصابة، فيما سجلت مدينة حلب 2385 إصابة.

كما حذرت المصادر من الذروة الخطيرة للموجة الثالثة من وباء كورونا, ونوهت إلى زيادة انتشارها بين طلاب المدارس والجامعات.

و أوضح الدكتور أحمد عباس، مدير مستشفى المجتهد في دمشق، أن الموجة الثالثة للوباء هي الأخطر من سابقاتها، حيث تضاعفت أعداد الإصابات بنسبة 200% في قسم العزل منذ ثلاثة أسابيع، منوها إلى أن نسبة الإشغال في قسم العناية المشددة في المشافي بلغت نسبة 100%.

وبدوره كشف مدير عام مستشفى المواساة الجامعي،عصام الأمين حول وصول اللقاحات للشمال السوري .حيث اقر رئيس هيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى أنهم يتواصلون مع منظمة الصحة العالمية التي لا تبدي اهتمامها بإمداد المنطقة باللقاحات داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعي.

مؤكدا أنهم في هيئة الصحة يدرسون قرار فرض الحظر الكلي أو الجزئي بسبب خطورة الموجة الثالثة من المرض وسرعة انتشاره لاسيما بين الفئة العمرية من (20/35) عاماً، مشيراً إلى أنهم لاحظوا زيادة ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات اليومية وأنهم يدرسون الخيارات كافة ومنها قرار الحظر الذي يتوقف على زيادة نسبة الإصابات اليومية.

وقد أدلى عضو لجنة كورونا، لصحيفة “الوطن” المحلية عن زيادة عدد الأسرة وغرف العناية المخصصة لحالات كورونا إلى 35 غرفة، وسيتم زيادتها إلى 50 سرير مع تصاعد ارتفاع الإصابات.

في حين كشفت تقارير إعلامية أن عدد المصابين في عموم سوريا وصل إلى (126,873,312) فيما بلغ عدد المتعافين (102,278,049) ووصل عدد الوفيات (2,782,293).

وصول اللقاحات

وأحصى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية الدكتور جوان مصطفى، عدد المصابين في الشمال السوري بـ(9297)، منهم (361) حالة وفاة و(1275) تماثلوا للشفاء.

كما أعلنت بدورها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على لسان ممثلتها في دمشق، أكجمال ماجتيموفا، في 17 من الشهر الجاري إرسال الشحنات الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كوفيد-19 من منصة “كوفاكس” العالمية، إلى سوريا خلال أسابيع، وهي شحنة من مليون جرعة من لقاحات معهد “مصل أسترازينيكا الهند (AZSII)، ويبدأ التلقيح خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين عبر تطعيم 20% من السكان أو ما يقرب من 5 ملايين شخص في عموم سوريا.

وسينشر البرنامج الوطني عشرات الفرق عبر 76 مشفى و300 وحدة متنقلة بحسب المنظمة العالمية من خلال مرحلة أولى ستغطي تطعيم 3% من العاملين الصحيين ممن يتواصلون يوميا مع مرضى كورونا وتزيد احتمالات تعرضهم للعدوى، والمرحلة الثانية ستغطي 17% من ذوي الأمراض المزمنة والمسنين وذلك بعموم سوريا وسيتم تطعيم 5 ملايين شخص من أصل 20 مليون نسمة.

