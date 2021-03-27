المنقوش تعزي هاتفيًا نظيرها المصري في ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج

طرابلس 27 مارس 2021 ( وال )- أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش صباح اليوم السبت، اتصالا هاتفيًا مع نظيرها المصري سامح شكري، معزية في ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوب مصر .

وعبّرت وزيرة الخارجية خلال الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق وذوي ضحايا هذا الحادث الأليم، وذلك بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية. (وال- طرابلس) ر ت

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