يتبع .. المبعوث الأممي إلى ليبيا : وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني أمر ضروري للانتخابات القادمة

طرابلس 27 مارس 2021 ( وال ) – أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا ” يان كوبيش ” بالعمل الذي بذله أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال المرحلة الماضية بما مكن من الوصول إلى المرحلة الحالية في وقت قياسي.

وقال ” كوبيش ” في كلمته في اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي اليوم السبت – نشرها الموقع الالكتروني للبعثة ” لقد حققتم ما لم يكن متوقعاً ليس قبل بضعة أشهر فقط بل قبل بضعة أسابيع خلت، ووجدتم السبيل لتوحيد البلاد عبر عقد جلسة موحدة للبرلمان بالإضافة إلى الوصول إلى إنشاء سلطة تنفيذية مؤقته”.

واعتبر المبعوث الأممي أن ملتقى الحوار مهم في الحاضر والمستقبل، لكنه دعا إلى تقييم المرحلة الماضية من أجل القيام بما هو ضروري ضمن خارطة طريق للمرحلة القادمة يدعمها المجتمع الدولي ويلتزم بها.

وأشار ” كوبيش ” إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول الأول من شهر يوليو ليتمكن من ضمان القيام بالتحضيرات اللازمة وإجراء الانتخابات.

كما أكد على أن استمرار عمل اللجنة القانونية والتركيز الواضح على مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات قد يكون، على الأرجح، حاسماً في إيجاد حل لهذه القضية، مشيرا إلى أن الإسراع في استكمال العمل يقطع الطريق أمام من يريد تعطيل الانتخابات. (وال- جنيف) ر ت

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