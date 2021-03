وزير خارجية الصين يؤكد تعمق العلاقات مع الإمارات

أكد مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وانغ يي، أن العلاقات الاستراتيجية المشتركة مع دولة الإمارات تزداد تعمقاً ومتانة.

وصرح وزير خارجية الصين أن: “النمو المستمر في علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين يستند إلى ثلاثة جوانب أساسية تشمل الثقة السياسية المتبادلة القوية بين قيادتي البلدين، والتعاون الرائد والمبتكر، والأساس الشعبي المتين في العلاقات بين دولة الإمارات والصين”.

وأكمل: “سعيد للغاية بزيارة دولة الإمارات مرة أخرى، فدولة الإمارات اسم مشهور في الصين ويقدر الشعب الصيني استكشاف دولة الإمارات نمط تحديث فريد بإرادتها المستقلة وهو نمط يجمع بين التقاليد والحداثة وبين الانفتاح والتسامح، ويحقق التعايش والوئام بين مختلف الحضارات”.

كما أشار إلى أن الإمارات تعتبر شريكاً مهماً في العالم العربي والإسلامي، وأن الصين حريصة على استمرار العلاقات بين البلدين، وذلك حسب سكاي نيوز.

وفي الشأن الإماراتي، يتصاعد غضب شديد والعديد من الاحتجاجات في الإمارات من التجنيس العشوائي للأجانب على حساب مواطني الدولة وحقوقهم وتكريس التمييز ضدهم.

وبحسب موقع امارات ليكس أثار منح النظام الإماراتي الجنسية لأحد رجال الأعمال الهنود جدلا واسعا وسط تحذيرات من مخاطر التوسع بمنح الجنسية على مستقبل الدولةمما أثار غضب الشعب .

ونشرت صفحات إخبارية صورة جواز إماراتي يعود لرجل الأعمال الهندي لال هريرام (80 عاما)، قالت إنه أول هندي يحصل على الجنسية الإماراتية بعد القانون الجديد الذي أقر في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأبرز مغردون إماراتيون أن المواطنين في الدولة قبل صدور القرار لم يكونوا يشكلون أكثر من 10 بالمئة من نسبة السكان، وهذا يعني أن نسبتهم ستتقلص بشكل كبير مستقبلا.

وأوضح مغردون أن أبناء المواطنات الإماراتيات، والمقيمين من مواليد الدولة، ممن يحملون ثقافة مشابهة للمجتمع الإماراتي هم أولى بهذا التجنيس من الأعراق الأخرى.

وكان نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد أعلن أن التعديلات حول الجنسية، ستتيح الحصول عليها للمستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء والمهندسين والفنانين والمثقفين وعائلاتهم، على أن يكون الأبناء أقل من 18 عاما.

وسيسمح القانون لهؤلاء بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية. وتعد هذه خطوة نادرة في الدول الخليجية حيث إمكانية منح الجنسية محدودة للغايةومثيرة جدا”غضب الشعب

