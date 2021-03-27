صوت انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق

أكدت مصادر مدنية في سوريا ، سماع صوت انفجار ضخم في العاصمة دمشق مساء اليوم السبت، فيما وضحت وكالة الأنباء السورية القصة وراء الانفجار.

وأشارت المصادر إلى أن شهود عيان أكدوا سماع صوت انفجار ضخم، لتنشر وكالة الأنباء السورية بياناً أكدت فيه أن الصوت قادم من ريف دمشق وليس من العاصمة.

وبسحب الوكالة فإن الصوت يعود لعملية نفذها الجيش السوري لإزالة بقايا المتفجرات في محافظة ريف دمشق.

وتنتشر المخلفات المتفجرة في الكثير من الأماكن التي كانت خاضعة سالبقاً لسيطرة الجماعات المسلحة ما يقف عائقاً أمام عودة المدنيين، وذلك حسب سكاي نيوز.

وفي الشأن السوري، كشفت وزارة الصحة السورية، السبت، عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18356حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1227 حالة.

كما لفتت الوزارة، إلى تسجيل 115 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 12257 حالة.

وبعد أن شهدت الإصابات بفيروس كورونا في سوريا انخفاضاً نسبياً عادت مؤخراً للارتفاع.

وأشارت الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، إلى أن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، إن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

وجدد حسابا التأكيد على ضرورة التشدد في الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس لجهة ارتداء الكمامة والتعقيم والتباعد المكاني لأنها حجر الأساس للحماية.

وكانت قد أعلنت الصحة السورية، أن الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) سجلت منحى تصاعدياً، منذ بداية شهر آذار الحالي.

وبحسب بعض وسائل الإعلام فقد سجّلت الوزارة منذ بداية الشهر الحالي، وحتى 15 منه، 968 إصابة بالفيروس، مقارنةً بـ 858 إصابة خلال الفترة نفسها من شباط الماضي.

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