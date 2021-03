السودان .. دفعة من اللقاح الصيني تصل إلى العاصمة

وصلت اليوم السبت مساءاً طائرة خاصة صينية تحمل أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد الصيني “سينوفارم” إلى عاصمة السودان الخرطوم.

وبحسب ما أكدته مصادر إعلامية فقد حملت الطائرة الصينية إلى السودان دفعة تحوي 250 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا.

واستقبل الطائرة كل من السفير الصيني في السودان ووزير الصحة السوداني.

وصرح السفير الصيني: “أن شعب بلاده يتذكر دعم السودان الثابت والمخلص للصين في بداية مرحلة اندلاع الوباء، وأن معونة اللقاح الصيني للسودان هي الصورة الحقيقية للمشاعر الاخوية القائمة بين الصين والسودان”.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تخفيض عدد العاملين فيها إلى النصف، بعد تزايد الإصابات بجائحة كورونا وسط كوادرها، بينما دخل مزيد من مسؤولي الحكومة في العزل بعد ثبوت اصابتهم بالفيروس.

وتُعد الخارجية أول مؤسسة حكومية تخفض عدد العاملين فيها إلى النصف، خلال الموجة الثالثة، التي حذرت وزارة الصحة من استفحالها.

والاسبوع الماضي أعلن مجلس الوزراء إصابة وزير شئون المجلس خالد عمر بالمرض وقرر خفض الأنشطة والتجمعات والتقيد الصارم بالاحترازات الصحية، كما قالت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون الجمعة إن الفحوصات اثبتت اصابتها بالفايروس وأنها خضعت للعزل المنزلي.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت: “تم إخطار 50% من العمال بالتوقف عن العمل، وسيتم الاتفاق مع رؤساء الإدارات لتنظيم عمل الإداريين والدبلوماسيين”، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).

وأعلنت عن اتخاذ إجراءات صحية مشددة، منها تعقيم مقر الوزارة مرتين في الأسبوع وتقليل عدد الزوار.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة اُتخذت بعد ظهور إصابات بالفايروس وسط عدد من السفراء والدبلوماسيين والإداريين.

وقال بيان الخارجية السودانية إن عدد إصابات كورونا بلغ 9 حالات، بينهم عاملين في مكتبي الوزيرة ووكيل الوزارة.

وطلبت وزارة الخارجية وزارة الصحة بتوفير لقاحات للعاملين فوق سن الستين ويعانون أمراضاً مزمنة، إضافة للذين يتعاملون مع الجمهور بصورة مباشرة مثل إدارة التوثيق.

في سياق متصل كشفت وزارة الثقافة والإعلام في السودان، عن إصابة وكيل الوزارة، رشيد سعيد وحرمه بفيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت الثقافة والإعلام، بحسب تعميم صحفي، أن حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للبروتوكول العلاجي الخاص بكورونا.

