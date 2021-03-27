“حرب الظل” بين إسرائيل و إيران تستمر بفتح جبهة جديدة في البحر

صرحت نيويورك تايم الأميركية إن إسرائيل قامت بفتح جبهة جديدة ساحتها البحر في حرب الظل الإقليمية ضد إيران والتي كانت تخوضها في السابق عبر الجو والبر.

كما ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تهاجم السفن الإيرانية التي تحمل النفط والأسلحة عبر البحريْن المتوسط والأحمر منذ عام 2019، وقد هاجمت قوات كوماندوز إسرائيلية ما لا يقل عن 10 سفن تحمل شحنات إيرانية، بحسب مسؤوليْن أميركي وإسرائيلي سابق، في حين يعتبر مسؤول بوزارة النفط الإيرانية أن العدد الحقيقي يفوق 20 سفينة.

وتهدف تل أبيب، من خلال حملة استهداف السفن الإيرانية التي أكدها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وإيرانيون، للحد من نفوذ طهران العسكري بالشرق الأوسط، وإحباط جهودها للالتفاف على عقوبات تفرضها واشنطن على صادراتها النفطية وفقا لتقرير الصحيفة.

وذكرت نيويورك تايمز أن إيران ترد فيما يبدو على ذلك الاستهداف بهجمات سرية دون إعلان المسؤولية عنها. ربما كان آخرها الخميس الماضي حيث أصيبت سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية بصاروخ في بحر العرب. قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إنه إيراني.

وسبق أن تعرضت سفينة شحن إيرانية لهجوم بالبحر المتوسط في وقت سابق من الشهر الجاري. نجمت عنه أضرار طفيفة فيما كانت متجهة إلى أوروبا.وو

ووفق تصريحات شركة الملاحة البحرية الإيرانية وقتها فإن السفينة “شهركرد” .تعرضت لأضرار طفيفة بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير. لكن لم يصب أحد على متنها وإنها ستتخذ إجراءً قانونيا لتحديد الجناة. ووصفت الواقعة بأنها إرهاب وقرصنة بحرية.

وتشير الصحيفة “NEW YOURK TIME ” إلى أن توسع الصراع، الذي اقتصر في الماضي على ردود فعل محدودة، يهدد بتصعيد لا تحمد عقباه، ويجعل جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -لإقناع إيران بإعادة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات- أكثر تعقيدا.

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