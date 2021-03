سوريا .. تحسن طفيف في الأسعار مقابل ارتفاع الليرة

تزامناً مع الإضطراب والتهاوي الذي تعيشه الليرة السورية، تمر الأسواق في سوريا بحالة مشابهة، والسؤال الذي يطرحه السوريون.. متى تنخفض الأسعار.

ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا” فيديو مع المدنيين في الأسواق، لاستعلام عما إذا كانت الأسعار قد انخفضت بعد ارتفاع الليرة.

هذا وقد شهدت الليرة السورية تعافياً خلال الأيام القليلة الماضية، وانخفض سعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) حتى 3375 ليرة سورية مقابل دولار أمريكي، وذلك بعد إغلاق سوق التعاملات ليوم السبت.

وفي الشأن السوري، سجلت الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت، أعلى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى خلال أكثر من شهر.

حيث حققت الليرة السورية قفزة مهمة أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء غير الرسمي، بعد ظهر اليوم، لتسجل 3375 ليرة للمبيع، و3275 ليرة للشراء، مقابل الدولار الواحد.

وبالنسبة لليورو، فقد انخفض أيضاً سعر صرف اليورو، مقابل الليرة السورية، لتبلغ قيمتها مقابل اليورو الواحد 3991 للمبيع، و3868 للشراء.

وكان السوق قد افتتح صباح اليوم السبت، على سعر 3690 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، في حين سجلت الليرة مقابل اليورو 4364 ليرة.

هذا وتشهد الأسواق في سوريا تخبطاً جنونياً في الأسعار لم يسبق له مثيل، إذ قررت أغلب المحال و المتاجر الكبيرة الإغلاق لعدم قدرتها على مواكبة ارتفاع الدولار الكارثي.

ومؤخراً تزامن الانهيار التاريخي لليرة السورية مع قرارات حكومية لا تصب في مصلحة المواطن، حيث أقرت حكومة دمشق رفع أسعار البنزين المدعوم و الغاز المنزلي.

وفي سيبتمبر/ أيلول عام 2020، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.

وأكدت اللجنة، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.

وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، وخلال العام الفائت 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.

