الإمارات تتعاون مع الصين لإنتاج لقاحات أرخص ثمناً

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أثناء زيارته الإمارات السبت، أن بلاده تعتزم مع الإمارات إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا بسعر أرخص ثمناً.

وصرح وزير الخارجية الصيني : “سنعمل على تسريع الإنتاج المشترك للقاحات، بما يقدم مساهمات أكبر لجعل اللقاحات متاحة وميسورة التكلفة للعالم”.

هذا ويذكر أن الإمارات هي أول دولة طرحت اللقاح الصيني “سينوفارم” في عام 2020 حيث بلغت نسبة فاعليته 86% خلال نتائج الإختبار السريرية، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الجمعة، عن تقديمها 69.142 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها في الإمارات 7.799.517 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 78.86 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لـ“العين الإخبارية”.

وفي سياق متصل، بعثت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة ثانية من اللقاح الروسي “سبوتنيك – في” المضاد لفيروس كورونا المستجد”، إلى قطاع غزة والتي تحتوي على 38700 جرعة، تسلمتها وزارة الصحة الفلسطينية عبر معبر رفح.

ومن جانبها أعربت وزارة الصحة الفلسطينية ، في بيان، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات على هذا الدعم الذي يعزز من الإجراءات الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19 في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد ثمنت الوزارة دور كل من ساهم في تسهيل وصول هذه الشحنة إلى قطاع غزة.

ويأتي تسليم هذه الشحنة فيما كانت دولة الإمارات قد أرسلت، في فبراير الماضي. 20 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك – في” الروسي المضاد لكوفيد-19.

ويمكن اعتبار هذه المساعدات في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز جهود الكوادر الطبية في مكافحة الجائحة.

وقامت دولة الإمارات في هذا الصدد بإرسال 3 طائرات مساعدات طبية تحمل 36.6 طن. بالإضافة إلى 10 آلاف جهاز فحص كورونا و10 أجهزة تنفس، ليستفيد منها 36.6 ألف من الكوادر الطبية.

وفي بداية عام 2021، قامت دولة الإمارات بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لدعم 10 آلاف أسرة في قطاع غزة حيث قامت بتقديم 808 أطنان من المساعدات الإغاثية.

حيث وصل إجمالي المساعدات الإماراتية لفلسطين، خلال الفترة من 2010 حتى الآن. إلى مبلغ 1.14 مليار دولار، منها مبلغ 254 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة. وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

The post الإمارات تتعاون مع الصين لإنتاج لقاحات أرخص ثمناً appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ