البرهان و الحركة الشعبية شمال في طريقهما لتوقيع اتفاقية تعاونية

أشارت بعض المصادر المطلعة في السودان بأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يلتقي اليوم الأحد رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو .

و اوضحت المعلومات أن البرهان و الحلو سيقومان بالتوقيع على اتفاقية ” إعلان مبادئ ” بعد توصلهما إلى حل بشأن مفاوضات السلام .

و على هذا قال توت قلواك، رئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية أنه ” بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي أكد إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات “.

كما أشار إلى أن ” خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال باتت واضحة ” ، مثنياً على اللقاء الذي جرى بين البرهان و الحلو ” .

هذا و كان عبد الفتاح البرهان قد توجه إلى جنوب السودان برفقة وفد حكومي للقاء رئيس جمهوريتها الفريق الأول سلفا كير ميارديت .

البرهان يتوجه الى جنوب السودان برفقة وزير العدل

غادر الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق، صباح اليوم السبت الى عاصمة جنوب السودان جوبا برفقة وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في زيارة تستغرق يوما واحدا.



ووافق البرهان عند المغادرة من مطار الخرطوم، رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له ،و الامين العام للمجلس، الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من المسؤولين بالدولة.

أفادت مصادر عن أن عاصمة جنوب السودان “جوبا” ستشهد لقاءً يجمع كل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو لبحث عملية السلام.

وبحسب المصادر ان الحلو سيصل إلى جوبا صباح اليوم قادماً من نيروبي، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

وفي سياق متصل، تلقى راعي اتحاد الشمال، الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، اتصالاً هاتفياً من قائد حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، متحدثاً عن اتفاق جوبا والعيوب التي صاحبت الاتفاقية ورفضه التام لما جاء فيها.

وقال عبد الواحد نور إن اتفاق السلامالذي وقع في جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية والتي تضم عدداً من الحركات المسلحة – ليس بينها حركته – سيعمق الأزمة ولن يحلها، واعتبره اتفاق محاصصة لم يخاطب جذور الأزمة ولم يحكم بالتساوي، حسبما أفادت

