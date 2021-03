العثماني :على المغرب أخذ احتياطاتها من الانتشار الثالث للفيروس التاجي

أشار رئيس الحكومة في المملكة المغربية سعد الدين العثماني من خطورة انتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا في البلاد ، مناشداً بأخذ الاحتياطات اللازمة.

حيث نشر العثماني عبر حسابه الرسمي على تويتر : “شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا نسبيا في أعداد الإصابات بكوفيد-19، وارتفع عدد الحالات الخطيرة التي تستلزم الإنعاش إلى 72 في الـ24 ساعة الأخيرة”.

و أضاف، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية، أن “مؤشر الصحة يقتضي الحذر من الجميع حتى لا نشهد موجة ثالثة لا قدر الله”.

و بالنسبة للقاح الذي يستخدمه المغرب أوضح العثماني أن “لقاح أسترازينيكا” البريطاني يمنع الأعراض الخطيرة عند الإصابة، ويمنع الحاجة للاستشفاء بنسبة 100 بالمئة”.

و في السياق ، علقت المغرب الرحلات الجوية من وإلى 5 دول، من بينها دولة عربية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد هذا ما أعلنت عنه المواقع المحلية .

و حسب موقع “هسبريس” في المغرب أفاد المكتب الوطني للمطارات، بأن الـ 5 هي “ليبيا ومالي وغانا وجمهورية كونغو الديمقراطية وغينيا كوناكري”.

و أشار الموقع إلى أن القرار الذي انطلق العمل به بتاريخ اليوم 24 مارس/ آذار سوف يستمر إلى غاية 10 أبريل/نيسان المقبل.

كما أوضح أن حظر السفر يشمل الركاب، القادمين من البلدان المذكورة عبر دولة أخرى.

و كان المغرب قد علق الرحلات الجوية مع دول عديدة، بينها مصر والجزائر وإيطاليا، وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وتركيا، إضافة إلى هولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا، والبرتغال والسويد وأوكرانيا، والتشيك وأستراليا وإيرلندا.

حيث هددت مخاطر فيروس كورونا اقتصادات كل من المغرب وتونس والجزائر وليبيا، الأمر الذي أدى إلى شلل في بعض القطاعات الاقتصادية بحسب خبر مصر.

و تكبدت شركة الطيران المغربية خسائر كبيرة جراء تفشي كورونا بالصين، حيث كانت أطلقت أولى رحلة طويلة نحو العملاق الآسيوي قبل أيام من الإعلان عن المرض القاتل.

وفي السياق قال المدير العام للناقلة المغربية، عبد الحميد عدو، أن تداعيات وقف الرحلات، كانت حقيقية بالنظر للاستثمارات التي أنجزت من أجل ذلك الخط، وينتظر أن ينعكس وقف الخط سلبا على تدفق السياح الصينيين على المملكة.

