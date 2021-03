أنصار الله .. وفاة واحد من أهم القيادات العسكرية في الحركة اليمنية

أعلنت جماعة أنصار الله ( الحوثيين )اليمنية ، صباح اليوم الأحد ، عن وفاة واحد من أهم القيادات العسكرية في الحركة متأثراً بإصابته بكورونا .

حيث أوضحت الحركة أن اللواء الركن يحيى محمد الشامي مستشار المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله قد توفي صباح اليوم في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء ، وفقاً لسبوتنيك .

و أشارت المعولمات إلى أن اللواء الشامي يعد واحداً من أهم المطلوبين اليمنيين في قائمة التحالف العربي ،و تم الإعلان عن ججائزة 20 مليون دولار لمن يأتي بأخبار تقود إليه .

هذا و تأتي وفاة اللواء الشامي بعد أربعة أيام من وفاة زوجته المصابة بالفيروس ، كما توفي ابنهما وزير النقل في حكومة الإنقاذ زكريا الشامي الأسبوع الفائت إثر إصابته بالفيروس هو الآخر .

الحوثي: مستعدون للسلام الذي يضمن حقوق الشعب اليمني

صرح زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي أنهم مستعدون للسلام المشرف، الذي ليس فيه مقايضة بالحقوق المشروعة للشعب اليمني.

وجاءت تصريحات عبدالملك الحوثي في الذكرى السادسة لليوم الوطني للصمود بوجه العدوان، حيث أوضح في كلمة نقلتها قناة المسيرة: “في الآونة الأخيرة حاول الأمريكيون، وحاول معهم السعودي، وحاول معهم البعض من الأوروبيين وبعض الدول، أن يقنعونا بأن نقايض الملف الإنساني”.

” وما هو استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا في وصول المشتقات النفطية إليه، والمواد الغذائية والطبية، والمواد الأساسية، وأن نربط هذا ضمن اتفاقيات وخطوات وشروط عسكرية، وشروط سياسية، نحن لا يمكن أن نوافق على ذلك، ولا أن نقبل بذلك؛ لأن وصول المشتقات النفطية، والمواد الغذائية، والمواد الطبية، والمواد الإنسانية، والمواد الأساسية، هو استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني، لا يمكن أن يكون في مقابل ابتزاز واستغلال ومقايضات وشروط عسكرية وسياسية..”

وتابع قائلا: “لا يمكن أن نقبل أن تتحول وصول هذه المواد الإنسانية، التي يكفل القانون الدولي وصولها، التي لا يستند تحالف العدوان في منع وصولها، وفي إعاقته لها، لا إلى قانون دولي، ولا إلى قرارات مجلس أمن، ولا مقررات من أمم متحدة، ولا إلى أي شيءٍ يمكن أن يستند عليه، أو يبرر له ذلك، وما يفعله هو إجراء تعسفي، ظالم، عدواني، غاشم؛ لإلحاق الضرر بهذا الشعب”.

