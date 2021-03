أكدت المؤسسة الليبية للنفط أنها قامت بالسيطرة على تسرب نفطي في أحد خطوط النقل بالقرب من حقل الظهرة الواقع شمالي ليبيا .

حيث أوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنه تم الإبلاغ في وقت سابق عن تشرب نفطي في أحد الأنابيب بالقرب من حقل الظهرة .

و أكدت ان كوادر الطوارئ التابعة لها قامت على الفور بتلبية النداء و حل المشكلة ، مبينةً ان التسرب لن يؤثر على الإنتاج النفطي للحقل .

تشكيل الحكومة الجديدة يعزز الآمال بشأن سوق النفط

استطاعت ليبيا الرجوع إلى أسواق النفط العالمية ،بفضل بدء الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد الحميد دبببة عملها بشكل رسمي بعد تأديتها اليمين الدستورية، الاثنين.

حيث تمكنت ليبيا، الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، من الحفاظ على إنتاجها فوق مليون برميل يوميا منذ نوفمبر الماضي، على الرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.

وعززت تأدية حكومة دبيبة اليمين الدستورية، أمس الاثنين، الآمال في أن تسهم أول حكومة موحدة في البلاد منذ 7 سنوات، في إحلال السلام، وبالتالي استقرار سوق النفط فيها و كذا على الصعيد الدولي.

ووفق مراقبين فإن تشكل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة استقرار صناعة النفط في ليبيا، موطن أكبر احتياطيات في إفريقيا، بالاضافة إلى تقليل فرص قيام الميليشيات بإعادة القتال أو إغلاق الموانئ والحقول والمصافي مرة أخرى.

وأقر محللون في ستراتفور ومقرها تكساس، والتي تقدم المشورة للعملاء بشأن المخاطر الجيوسياسية: “من المرجح أن يظل إنتاج النفط والغاز في ليبيا مستقرا وستظل احتمالات نشوب صراع واسع منخفضة”.

وزاد إنتاج ليبيا من النفط بعد أن توصلت الأطراف في البلاد إلى هدنة منتصف عام 2020. حيث تضخ ليبيا الآن أكثر من 1.3 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من العديد من نظيراتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى زيادة الإنتاج اليومي إلى 1.45 مليون برميل بحلول نهاية عام 2021، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسبما صرح رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله لتلفزيون بلومبرغ الأسبوع الماضي.

The post حقل الظهرة .. الليبية للنفط تسيطر على تسرب نفطي شمال البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ