الصحة السعودية تكشف عن أكبر عدد إصابات يومية منذ أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيلها لـ 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس ، في أعلى حصيلة يومية ترصدها منذ شهر أكتوبر الفائت .

حيث اوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في السعودية وصل إلى 387794 إصابة بينها 6643 حالة وفاة ، و ذلك وفقاً لما نقلته RT .

و أشارت الوزارة أن هذه الفترة تشهد تسجيل أكبر حصيلة يومية منذ شهر أكتوبر العام الفائت ، حيث سجلت أمس السبت 502 إصابة مقابل 510 يوم الجمعة .

و تعتبر الوزارة أن عودة هذه الأرقام مربوط بالتراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية و الامتثال لها ، و خصوصاً في العاصمة الرياض التي كان لها النصيب الأكبر من إصابات الأمس برصيد 200 إصابة .

توسيع عمليات التطعيم ضد كورونا في السعودية والإمارات

أعلنت السعودية والإمارات أمس (الأحد) توسيع نطاق عمليات التطعيم من كوفيد – 19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض.

وقالت الرياض إن وزارة الصحة ستبدأ في عمليات التطعيم للسكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بلقاح فايزر، ومن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح أسترازينيكا. وكان مجلس وزراء السعودية قد صرح في وقت سابق أن نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح وُزعت على 500 مركز للتطعيم.

وفي الإمارات أيضاً، تسارعت وتيرة طرح اللقاحات، وهي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر من مساء أول من أمس السبت أن وزارة الصحة في الإمارات حثت جميع المواطنين والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر على التسجيل اعتباراً من أمس الأحد للتطعيم من فيروس كورونا. وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم 73 في المائة من الإماراتيين والمقيمين والمصابين بأمراض مزمنة. وتوفر الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات بالمجان.

وكانت الإصابات اليومية بكورونا في الإمارات ارتفعت إلى نحو أربعة آلاف في أواخر يناير (كانون الثاني) من قرابة 600 في سبتمبر (أيلول) بعدما فتحت دبي أبوابها للزوار خلال ذروة موسمها السياحي في الشتاء.

وتراجع ذلك المعدل مع تشديد السلطات القيود في الأماكن العامة لكن لم تصل بالإجراءات الاحترازية إلى حد العزل العام. وخففت بعض القيود منذ ذلك الحين لكن وضع الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي لا يزال إلزامياً.

The post الصحة السعودية تكشف عن أكبر عدد إصابات يومية منذ أكتوبر appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ