سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء في السودان اليوم 28-3-2021

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني استقراراً نسبياً في السوق السوداء في تعاملات اليوم الأحد.

حيث أوضح تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ” أن صرف الدولار مستقر عند 382 جنيهاً، مقارنة بـ280 جنيه في النبوك السودانية.

كما أوضح أن سعر صرف الريال السعودي بلغ 102 جنيهاً، مقابل 101.569 جنيهاً في البنك.

أما الدرهم فقد بلغ سعر صرفه 103 جنيهاً في السوق الموازي، مقارنة بـ103.668 بالبنك.

وفي السياق أعلنت هيئة الجمارك السودانية يوم الأربعاء أنها عدلت قليلا سعر الصرف الذي تستخدمه لحساب الرسوم والضرائب على الواردات، وقد تلغي الدولار الجمركي مع استقرار الجنيه السوداني.

وقالت إن السعر الجديد سيكون 20 جنيها سودانيا للدولار الأمريكي، بعدما كان 18 جنيها، وهو تقييم أعلى بكثير للعملة المحلية مقارنة مع نحو 379 جنيها عرضت اليوم الأربعاء في السوقين الرسمية والسوداء، حسبما ذكر موقع قناة (روسيا اليوم).

وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في بيانٍ لها أمس السبت أنها قامت بتسديد كافة الديون المترتبة عليها للبنك الدولي ، بعد تلقيها منحة مالية من الولايات المتحدة الأميركية .

حيث نقلت وكالة سونا السودانية الرسمية بيان الحكومة الذي أعلنت فيه توقيعها لاتفاق سداد الديون مع إدارة البنك الدولي بعدما عرضت أميركا منحة مالية بقيمة مليار و150 مليون دولار. ، يوم أمس الجمعة .

و على ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .

و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .

هذا وقد وقعت الحكومة السودانية والبنك الدولي اتفاقية، على تقديم منحة مالية قيمتها 390 مليون دولار لبرنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة البالغ في مجمله 820 مليون دولار .

وعن السودان وقع وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون المدير القطري للبنك بالسودان.

ومن جانبة، قال د. جبريل في حفل توقيع الاتفاق بمباني وزارة المالية أمس، إن :”الاتفاقية التي تمت عبر المؤسسة الدولية للتنمية، لا تعبر عن تمويل مالي فحسب، بل تعد إنجازاً نوعياً، عبرنا به الى المجتمع الدولي عن طريق بوابة البنك الدولي”.

The post الدولار.. استقرار نسبي في السوق الموازي والبنوك appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ