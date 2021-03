البنك الدولي: السودان على طريق الإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة

أكد صندوق النقد والبنك الدولي، في بيان مشترك، حاجه السودان إلى مساعدة العالم، كما أوضح البيان أن السودان سدد جمبع متأخراته المستحقه عليه للبنك الدولي.

كما وذكر بيان صندوق النقد والبنك الدولي ان تسديد السودان لديونة يعني: “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع، وتمهيد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام”.

وتابع البيان “من خلال تسديد متأخراته، يكون السودان قد أكمل أيضًا خطوة رئيسية من مطلوبات الحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

ومن جانبة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس “يعد هذا اختراقًا في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي. إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق إعفاء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”، وفقا لموقع أخبار السودان.

أعلن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، عن سداد السودان اليوم متاخراته لدى البنك الدولي، وبذلك :”نكون قد بدأنا إزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل بلادنا”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء:” ان هذا تتويج لمسار صعب ومؤلم صبر فيه شعبنا، أدى لانتصارات حقيقية منها رفع إسمنا من قائمة رُعاة الإرهاب وتوحيد واستقرار سعر الصرف، في سبيل التأسيس لاقتصاد تنموي يستفيد منه كل مواطناتنا ومواطنينا، فالمشروع الوطني الذي نعمل له يرتكز على الاستقرار والازدهار الاقتصادي كما يرتكز على التوافق السياسي”.

كما أعلن د.حمدوك عن حصول السودان على مِنَح بقيمة 215 مليون دولار للميزانية و420 مليون دولار لمشروع ثمرات.

و على ذلك قال وزير المالية جبريل ابراهيم أن ” الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة” .

و أضاف أن “البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام” .

