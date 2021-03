الصحة اللبنانية: سوريا أعطتنا الأوكسجن من حصتها الصحية

أكدت ​وزير الصحة​ اللبناني، ​حمد حسن​، اليوم الأحد، ان سوريا أعطت بلادة الأوكسجن من حصتها الصحية بالرغم من الأوضاع الصعبة التى تمر بها.

وقال ​وزير الصحة اللبناني ​، خلال حديث تلفزيوني أن “​وزارة الصحة​ تلقت يوم الثلاثاء الماضي عدد كبير من ​الاتصالات​ تؤكد حصول نقص في الأوكسجين“.

واوضح حسن بان: “​لبنان​ يقوم باستيراد الأوكسجين من الخارج والعديد من البواخر تأتي من الخارج وخاصة من ​الأردن​ و​تركيا​، ولكن ليلة الثلاثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي من تركيا، لذا لم يكن أمامنا خيار سوى الذهاب إلى ​سوريا​ والتواصل مع ​القيادة​ السورية من أجل تأمين الأوكسجين لمدة ثلاثة أيام لحين وصول الباخرة”.

وتاب:” وسوريا أعطتنا الأوكسجن من حصتها الصحية بالرغم من الأوضاع الصعبة لديهم، وهي قدمت لنا هذه الهبة دون أي قيد أو شرط، وفي الحد الادنى يجب أن نعترف أن ما حصل جنب لبنان العديد من الاحداث السيئة، ولا داعي بتاتاً للنكايات”.

وشدد حسن على أن “​نقابة المستشفيات​ الخاصة هي شريكة في القرارات الصحية ولكن وزارة الصحة هي المعنية بالملفات”.

مبيناً أنه “ليس من مسؤوليات النقابة أن تصرح على الاعلام حول الكميات الموجودة في لبنان وما اذا كان بحاجة لهذه الهبة أم لا، ونحن لم نبرم أي اتفاقية مكتوبة مع سوريا بل حدث اتفاقية شفهية بين ​لبنان وسوريا​، وما حدث هو عمل إنساني وأخلاقي بامتياز”، مؤكداً أن “وزارة الصحة قامت بواجباتها تجاه لبنان”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، تمديد التعبئة لمدة 6 أشهر والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 أيام، وذلك بسبب ازدياد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

ووفقاً للقرار الجديد، يبدأ اغلاق البلاد بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق لـ 3 من أبريل القادم، ولغاية صباح الثلاثاء الموافق لـ6 من الشهر ذاته، مع فرض منع التجول ومنح اذونات التحرك عبر المنصة الخاصة، فيما ستمنح الاستثناءات لأوقات القداديس.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا الرئاسي، وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون، بضرورة تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء.

