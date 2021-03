جماعة أنصار الله تهدد السعودية بضربات قوية لم تعهدها من قبل

وجهت جماعة “أنصار الله” في اليمن، تهديدات إلى المملكة العربية السعودية، بأنها يتوجه لها “ضربات قوية وموجعة لم تعهدها من قبل”.

جاء ذلك خلال مداخلة لمتحدث القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، عبر قناة المسيرة،، إن “العام السابع من العدوان سيشهد الإعلان عن منظومات صاروخية جديدة، وأن عملية اليوم الوطني للصمود لن تكون سوى تدشينٍ للعام السابع في حال لم يتوقف العدوان ويُرفع الحصار”.

وأشار يحيى سريع، إلى أن “اليمن اليوم يحتل المرتبة الأولى على مستوى الجزيرة العربية، من حيث نوعية ومديات الصواريخ محلية الصنع التي يمتلكها”، مؤكداً أنه “لا يوجد مقارنة بين القوة الصاروخية اليمنية قبل العدوان واليوم”.

وتابع أن “العدوان استهدف مخازن الصواريخ البالستية حسب المعلومات المتوفرة لديه”، لافتاً بقوله: “لكنه فوجئ بعدم اعتماد اليمن على ما كان لديه من مخزون وانتقاله إلى مرحلة التصنيع”.

وفي ختام حديثه، حذر العميد قائلا: “قد نلجأ لتوجيه ضربات قوية وموجعة لم يعهدها النظام السعودي من قبل ما لم يوقف عدوانه وحصاره”، لافتاً إلى أن “الكرة الآن في ملعب النظام السعودي والعام السابع سيكون عام المفاجآت بالنسبة للعمليات العسكرية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق متصل، أدان المكتب السياسي لجماعة “أنصارالله” الحوثية، في وقت سابق، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

وفي بيان أصدره المكتب السياسي جاء فيه : أن “العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، خطوة عدائية تضاف إلى سجل أمريكا الأسود تجاه العراق وشعبه“. بحسب روسيا اليوم.

وتابع: “إننا على ثقة بأن تلك العقوبات لن تؤثر على إرادة الشعب العراقي الساعي إلى تحرير وطنه وإخراج قوات الاحتلال من بلده، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تنصرف إلى أزماتها الداخلية”.

“الحوثيون” يدعون الإمارات للتخلص من اعباء العدوان على اليمن

وفي وقت سابق ايضا، دعت جماعة “أنصار الله” تبعا” لمحمد البخيتي”، دولة الإمارات للتخلص من “أعباء العدوان على اليمن وأعباء العداء غير المبرر على إيران.

وقالت “أنصار الله” تبعا” للبخيتي:” إن يد انصار الله لا تزال ممدودة للسلام مع الإمارات رغم الجراح”.

