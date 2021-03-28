سعر الصرف في سوريا يتابع هبوطه بعد التدخل الحكومي

ما زال سعر الصرف في السوق السورية يتابع هبوطه نتيجة التدخل الحكومي ،بعدما شهد قفزة تاريخية سجلت أدنى مستويات لليرة السورية .

حيث سجلت الليرة السورية اليوم 3250 للمبيع و 3150 للشراء مقابل الدولار الأميركي ، و 3843 مقابل اليورو ، 868 ليرة للريال السعودي ، بينما سجلت يعر الصرف مقابل الدرهم الإماراتي 885 ليرة سورية .

و مقابل الجنيه المصري الواحد 208 ليرة سورية ، في حين وصل سعر الصرف للدينار الكويتي إلى 10772 ليرة ، حسب موقع الليرة اليوم الذي يرصد سعر الصرف في سوريا .

في حين سجل سعر الذهب انخفاضاً ملحوظاً ، حيث وصل سعر الغرام الواحد من عيار 21 قيراط إلى 158,238 ، بينما سجل عيار 18 سعر 135,713 ليرة .

ارتفاع بأسعار الأعلاف وتخوّف من فقدان البيض

أعلن عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد، أن مربي الدجاج يتجهون لذبح دجاجهم بدلاً من بيعه بسبب الخسارات المتلاحقة التي يتلقوها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وفقدانها من الأسواق، مشيراً إلى أن المقنن الذي توزعه الحكومة غير كافي رغم رخص ثمنه.

وفي تصريح صحفي أشار حداد إلى أن بائعي العلف يرفعون بشكل يومي الأسعار بحجة عدم تمويل المركزي لهم لشراء الأعلاف ، متسائلاً أين مصرف سوريا المركزي من هذه الحجج وهل حقاً لا يدعم مستوردي العلف بالقطع الأجنبي.

وأوضح أن صندوق البيض المؤلف من 12 طبق يكلف المربي 100 ألف ليرة سورية ويباع في السوق الطبق الواحد بأقل من سعر التكلفة، مشيراً إلى أن الوضع سيء ويتخوف من فقدان البيض إن استمرت أسعار العلف بالارتفاع دون رادع من قبل المعنين.

وأضاف أن مربي الدواجن يخسرون من رأس مالهم في كل عملية ارتفاع للأعلاف بحدود 30 بالمئة بشكل يومي.

وأفاد بأن سعر كليو الذرة قبل أربعة أشهر كان 600 ل.س لكل كيلو اليوم 1300 ل.س لكل كيلو، وسعر كيلو الصويا قبل أربعة أشهر 800 ل.س، واليوم 2300 ل.س لكل كيلو.

وقبل أيام، أعلن مدير “المؤسسة العامة للأعلاف” عبد الكريم شباط، عن فتح دورة علفية جديدة خاصة بقطاع الدواجن (فروج، بياض، جدات، أمات)، بحيث يتم منح الطير الواحد بين 1 – 1.1 كيلو غرام علف مدعوم لمدة شهرين.

وأوضح شباط أن قرار مجلس إدارة المؤسسة نص على منح الطير الواحد (البياض ـ الفروج ـ الجدات) 600 غرام ذرة صفراء و400 غرام صويا، بينما يتم منح الطير الواحد من أمات (بياض ـ فروج) 600 غرام ذرة صفراء و500 غرام صويا.

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