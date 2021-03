الكاظمي يوجه رسالة إلى الشعب المصري بشأن السيسي

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، رسالة إلى الشعب المصري، أعرب فيها عن وجود فرصة تاريخية بين يدي الشعب المصري ودعاهم للاهتمام بالرئيس عبد الفتاح السياسي.

وجاء ذلك في مقابلة صحفية قال فيها مصطفي الكاظمي: “نحب الشعب المصري، العراق يرحب بالمصريين، اهتموا بالرئيس السيسي، في إيديكم فرصة تاريخية”.

وتابع رئيس الحكومة العراقية، أن “مصر تستعيد وضعها. كنت في القاهرة منذ فترة عندما حضرت اجتماعا لأجهزة المخابرات، وفرحت عندما رأيت تنمية حقيقية في مصر، نتمنى لها كل الخير واهتموا بأنفسكم وكونوا شعبا واحدا لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية، العنوان الوطني هو الحل”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق اخر ، ورداً على الأقاويل المنتشرة في البلاد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات في موعدها المحدد ولن يتم تأجيلها أبدا.

وصرح الكاظمي عبر تويتر: “ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة”.

وأضاف: “هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل”.

واختتم قائلاً: “الانتخابات في موعدها، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة”، وذلك حسب ما ورد في سبوتنيك.

وفي الشأن العراقي، صرَّحت وزارة الخارجية العراقية، عبر تويتر عن قرارها تأجيل القمة الثلاثية المنوي عقدها بين كل من العراق ومصر والأردن، بسبب حادثة قطاري سوهاج.

وجاء في بيان الخارجية العراقية تم نشره عبر حسابها على تويتر “تيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم. وإذ نُجدّدُ التعازي لحكومةِ جمهورية مصر العربيّة وشعبها، بهذا المصاب الأليم”.

وتابع البيان: “نُشيرُ إلى أنَّ إجتماعاً ثلاثياً كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين السادة وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري،”.

وختمت وزارة الخارجية العراقية بيانها بالإعلان عن التأجيل قائلة: “لذا نعلن تأجيل الإجتماع بمستوييه الوزاري وكذلك على مستوى القادة. ونُؤكّد أن المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الإجتماعات بوقتٍ قريب”.

وكان قد أكد مصدر حكومي عراقي، أن القمة الثلاثية كما أعلن عنها سابقا” بين العراق والأردن ومصر ستعقد يوم غدٍ السبت.

