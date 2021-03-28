  ليبيا تحقق أول انتصار في كأس دبي العالمي

دبي 28 مارس 2021 (وال) -حقق الفارس الليبي ناصر عسكر، أول انتصار ليبي في كأس دبي العالمي، حيث نجح الجواد «سيكريت امبشن»، في تحقيق لقب الشوط الثاني “غودولفين مايل” لمسافة (1600) متر -الفئة الثانية-، وبمجموع جوائز يبلغ (750) ألف دولار، بقيادة الفارس تاج أوشي.

وعبرعسكر مالك الجواد عن سعادته بهذا الإنجاز مبينا أن الفوز بأحد أشواط كأس دبي العالمي كان حلماً كبيرا وتحقق، وقال عقب الفوز: الحمد لله على هذا الفوز، كان لدينا طموح كبير في تحقيق الفوز اليوم، الجواد كان جيداً وبدأ السباق بصورة جيدة ما جعلني أتوقع الفوز.

وعن حديثه قبل انطلاق الشوط مع الفريق قال: لم يكن هناك حديث مطول، فقط تابعنا آخر الترتيبات، أعتقد أننا عملنا بجد لنستحق ذلك والحظ كان بجانبنا، هذا هو الانتصار الأهم لنا في كأس دبي العالمي.(وال دبي) س خ.

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