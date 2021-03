السعودية.. عودة تسيير رحلات قطار الحرمين ابتداء من الأربعاء القادم

تنطلق رحلات قطار الحرمين السريع، مرة أخرى ابتداءً من الأربعاء القادم 31 مارس بواقع 24 إلى 30 رحلة يومياً وزيادتها خلال شهر رمضان من 40 إلى 54 رحلة.

وتشمل رحلات قطار الحرمين السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحدد الجهات المسؤولة يوم 15 مارس موعداً لبدء حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لإعادة التشغيل، وفقا لموقع سبق.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيلها لـ 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس ، في أعلى حصيلة يومية ترصدها منذ شهر أكتوبر الفائت .

حيث اوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في السعودية وصل إلى 387794 إصابة بينها 6643 حالة وفاة ، و ذلك وفقاً لما نقلته RT .

و أشارت الوزارة أن هذه الفترة تشهد تسجيل أكبر حصيلة يومية منذ شهر أكتوبر العام الفائت ، حيث سجلت أمس السبت 502 إصابة مقابل 510 يوم الجمعة .

و تعتبر الوزارة أن عودة هذه الأرقام مربوط بالتراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية و الامتثال لها ، و خصوصاً في العاصمة الرياض التي كان لها النصيب الأكبر من إصابات الأمس برصيد 200 إصابة .

توسيع عمليات التطعيم ضد كورونا في السعودية والإمارات

أعلنت السعودية والإمارات أمس (الأحد) توسيع نطاق عمليات التطعيم من كوفيد – 19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض.

وقالت الرياض إن وزارة الصحة ستبدأ في عمليات التطعيم للسكان ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر بلقاح فايزر، ومن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر من المواطنين والمقيمين بلقاح أسترازينيكا. وكان مجلس وزراء السعودية قد صرح في وقت سابق أن نحو ثلاثة ملايين جرعة لقاح وُزعت على 500 مركز للتطعيم.

وفي الإمارات أيضاً، تسارعت وتيرة طرح اللقاحات، وهي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وحثت وزارة الصحة في الإمارات جميع المواطنين والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر على التسجيل اعتباراً من أمس الأحد للتطعيم من فيروس كورونا.

