التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرة مسيرة متجهة نحو خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.

ويأتي إعلان التحالف العربي عن تدميرة المسيرة، بعد ساعات قليلة من تدمير زورقين مفخخين لمليشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم وشيك من مدينة الحديدة اليمنية.

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين ومنشآت الطاقة في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

هجمات الحوثي تأتي في وقت تمد فيه السعودية يد السلام عبر مبادرة أطلقتها الأسبوع الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية.

والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

واتهم التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بأنها تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

وأكد على استمرار تهديد مليشيا الحوثي لطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وفي وقت سابق، اعترضت قوات التحالف طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتا تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مشيرة استمرار محاولات المليشيا العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي.