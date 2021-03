أعلن العلماء عن وجود سلالة جديدة لفيروس كورونا، لدى السياح القادمين من تنزانيا، وصفت بانها الاكثر خطورة وفتكا من بين السلالات السابقة.

واوضحت الدراسات الأولية، أن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن، وهي محصنه ضد الأجسام المضادة وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر.

كما ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

ومن جانبة، قال رئيس مختبر أبحاث “كريسب” الخاص، البروفيسور توليو دي أوليفيرا، إن :”هناك ثلاث حالات. جميعهم موجودون الآن في أنغولا”.

واعرب علماء فيروس كورونا عن قلقهم عقب أن السلطات التنزانية رفضت الاعتراف بوجود جائحة ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية.

واوضح العلماء والخبراء أنه من المستحيل السيطرة على الوضع الوبائي ومنع انتشار المرض بهذه الطريقة، بحسب ما نقله موقع “ديار ميس”.

وفي السياق، وجهت منظمة الصحة العالمية الجهات المسؤولة بضرورة التخلص من قوارير اللقاح حتى لايتم إعادة استخدمها من قبل عصابات إجرامية، خاصة بعد ارتفاع نسبة الطلب على اللقاحات.

وجاء تحذير منظمة الصحة العالمية بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات عن تلقيهم عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن جانبة دعا مدير المنظمة الدولية غيبريسوس إلى ما أسماه “التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستعملة والفارغة” معللا طلبه بقوله: “لمنع الجماعات الإجرامية من إعادة استخدامها”.

وحذر ايضا غيبريسوس من ظهور منتجات مزيفة كلقاحات مضادة للفيروس التاجي على شبكة الإنترنت، مؤكدا أن المنظمة على دراية بتقارير أخرى عن “الفساد في هذا المجال وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي سياق كورونا، أقر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مساء اول أمس الجمعة، خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، الإغلاق العام لمدة 3 أيام في فترة الأعياد لاحتواء جائحة كورونا.

كما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال الاجتماع على أهمية تمديد التعبئة العامة لمدة 6 أشهر أخرى، والذي تقرر اليوم خلال الاجتماع.

The post سلالة جديدة لفيروس كورونا في إفريقيا “الاكثر فتكاً” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ