آخر مستجدات قضية إيقاف برنامج “رامز مجنون رسمي”

قررت محكمة مجلس الدولة اليوم الأحد بخصوص برنامج “رامز مجنون رسمي” إنهاء الخصومة بين نقيب الإعلاميين والفنان رامز جلال، إلى حين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وحضر أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض وكيلا عن رامز جلال ودافع مستندًا للمادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين “ولا يعد نشاطًا إعلاميًا الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية”، حسبما أفاد (في الفن).

وحيث أنه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي ليس من قبيل الأعمال الإعلامية وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الاعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه.

وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين واعتباره كأن لم يكن.

وجري تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/8/2020 تقرر حجز الدعوى للتقرير وانتهى بالنسبة لطلب المتدخل بأنه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوى ولم يقدم اية مستندات أو مذكرات شارحه لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فإنه يكون غير ذي مصلحة في تدخله.

وأثيرت مؤخرًا موجة جدل جديد بسبب “البوستر” والإعلان الدعائي “غير الرسمي” لبرنامج “المقالب” الرمضاني الشهير في العالم العربي، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، خاصة وأنه يحمل اسم “رامز مجنون رسمي” .

وأتت موجة الجدل لارتباطه عند البعض ببيان الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى العباسية العام الماضي، الذي طالب فيه آنذاك، بوقف برنامج “رامز جلال مجنون رسمي” لـ”تأثيره على الصحة النفسية للمواطنين”.

وأشار عضو المجلس الأعلى للصحة النفسية، المدير العلاجي لمستشفى العباسية للصحة النفسية، الدكتور هشام ماجد، إلى أنه “يجب على الفنان رامز جلال أن يراعي موقف المريض النفسي، وألا يكون ذلك هو المسمى الرسمي، خاصة وأن المريض النفسي يعاني بطبيعة الحال ولا يجب أن يزيد من معاناته”.

مضيفا أن “جلال محبوب من الجمهور والأطفال خصوصا، واعتبار أن المرض النفسي تيمة للمزحة والمرح يتسبب في أزمة كبيرة للمرضى النفسيين والمعالجين لهم مع الوقت، خاصة مع دعاوى التنمر المختلفة التي تعمل الجهات المختصة دائما على مواجهتها بالحملات الإعلامية والاجتماعية”

