السودان: زيادة كبيرة في عدد لاعبات كرة القدم للسيدات

اختتمت، يوم أمس السبت، النسخة الثانية من دوري كرة القدم للسيدات في السودان بتتويج فريق الدفاع بالبطولة للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة مثيرة مع فريق التحدي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ورغم مخاوف الموجة الثالثة من جائحة كورونا، شهدت المباراة النهائية التي اقيمت بإستاد الخرطوم حضورا جماهيريا لافتا خصوصا من السيدات.

وقالت ميرفت حسين عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم ورئيسة اللجنة المنظمة إن البطولة تشهد تطورا ملحوظا من حيث المستوى الفني والتنظيمي، حسبما أفادت (سكاي نيوز عربية).

وأكدت ميرفت تزايد الاهتمام النسوي باللعبة حيث ارتفع عدد اللاعبات من 400 في العام الماضي إلى 700 لاعبة خلال الموسم الحالي، مشيرة إلى اتساع الوعي بممارسة الرياضة في الأوساط النسوية.

وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة انفتاحا أكبر حيث سيشارك بطل الدوري في أول بطولة أفريقية لدوري الأبطال في مايو المقبل، كما تجري الجهود لاستكمال تشكيل منتخب سيدات السودان للمشاركة في بطولة “سيكافا”.

بدورها تؤكد الصحفية الرياضية ناهد الباقر بأن دوري كرة القدم السيدات في نسخته الحالية كان أفضل من النسخة السابقة من الناحية الفنية لبروز عدد من الأندية. لكن الباقر تنتقد لائحة تنظيم البطولة وترى أن هنالك العديد من الملاحظات التي تم تجاهلها.

وأوضحت أن هنالك معوقات تواجه اللعبة مثل النقص الكبير في الإمكانيات والملاعب، إضافة إلى الحاجة لتوسيع رقعة المشاركة حيث يتركز النشاط في الوقت الحالي في مناطق محددة.

ومن جانبها، تمنت إلهام بيلتون نجمة هجوم فريق الدفاع الفائز بالبطولة أن تجد كرة القدم النسائية اهتماما أكبر من قبل القائمين على الرياضة في السودان.

وقالت بيلتون التي أحرزت هدفي النهائي لفريقها إن اللاعبة السودانية تطمح للاحتراف واللعب في أفضل الأندية العالمية، لذلك من الضروري تكثيف الاهتمام بالنواحي التدريبية والإعدادية.

وأوضحت أن كرة القدم النسائية ورغم حالات العنف المحدودة، لكنها أظهرت مثالا جيدا للتنافس الشرس في إطار أسس اللعب النظيف.

واعتبرت بيلتون أن الجانب المظلم في التجربة هو الهجوم الذي تتعرض له اللاعبات له من جانب المجتمع الذي يشبههن أحياناً بالرجال وأحياناً أخرى يستهتر بكرة قدم السيدات.

لكن بيلتون تبدو متفائلة بالمستقبل وتتوقع انحسار الظواهر السلبية مع مرور الزمن، وتوضح “الفكرة جديدة على الكثيرين لكن سيتقبلونها في المستقبل”.

