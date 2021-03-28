السعودية .. بن سلمان يطلق برنامج لتعزيز المنتجات الوطنية

برعاية ولي العهد السعودي، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف برنامج “صنع في السعودية”.

ويهدف البرنامج إلة تنمية القدرات الصناعية في البلاد، وذلك بالرجوع لدراسات لتجارية بعض الدول التي حققت نجاحات في تطوير القطاع الصناعي .

وقال وزير الصناعة في المملكة السعودية: “إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم كان مشروعا وطنيا طموحًا تظافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، بمشيئة الله، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

وفي الشأن السعودي، تنطلق رحلات قطار الحرمين السريع، مرة أخرى ابتداءً من الأربعاء القادم 31 مارس بواقع 24 إلى 30 رحلة يومياً وزيادتها خلال شهر رمضان من 40 إلى 54 رحلة.

وتشمل رحلات قطار الحرمين السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحدد الجهات المسؤولة يوم 15 مارس موعداً لبدء حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لإعادة التشغيل، وفقا لموقع سبق.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيلها لـ 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس ، في أعلى حصيلة يومية ترصدها منذ شهر أكتوبر الفائت .

حيث اوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في السعودية وصل إلى 387794 إصابة بينها 6643 حالة وفاة ، و ذلك وفقاً لما نقلته RT .

و أشارت الوزارة أن هذه الفترة تشهد تسجيل أكبر حصيلة يومية منذ شهر أكتوبر العام الفائت ، حيث سجلت أمس السبت 502 إصابة مقابل 510 يوم الجمعة .

و تعتبر الوزارة أن عودة هذه الأرقام مربوط بالتراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية و الامتثال لها ، و خصوصاً في العاصمة الرياض التي كان لها النصيب الأكبر من إصابات الأمس برصيد 200 إصابة .

أعلنت السعودية والإمارات أمس (الأحد) توسيع نطاق عمليات التطعيم من كوفيد – 19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر في وقت تسارع فيه دول منطقة الخليج العربية للسيطرة على تفشي المرض.

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