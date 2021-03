قسد تستولي على منازل الأهالي بالقوة لتأمين مهبط أمريكي قريب منها

استولت قوات قسد المدعومة من جيش الاحتلال الأمريكي على المنازل القريبة من مهبط لحوامات الاحتلال في حي غويران وبتهديد السلاح وأنذرت أهالي منازل أخرى بالإخلاء.

وبالرغم من وجود وثائق وسندات ملكية بحوزة أصحاب المنازل، إلا أن قسد شردت الأهالي دون سكن في ظل صمت دولي من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا عن ما تقترفه قوات سوريا الديمقراطية من جرائم بحق أبناء الحسكة.

أحد الأهالي ويدعى محمود من سكان حي الزهور أكد بحسب سانا، أن قسد بدأت بالتضييق على الأهالي في المنطقة الممتدة من مقر وجود قوات الاحتلال الأمريكي وصولاً إلى حي الزهور.

وأشار المصدر المحلي إلى إقدام قسد على إغلاق الطريق المؤدي إلى الحي بالسواتر الترابية ما يجبر الأهالي حاليا على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مركز المدينة كما أبلغت عدد من أصحاب المنازل القريبة لإخلائها.

وأوضح محمود: “حولت ميليشيا “قسد” الأبنية السكنية التي احتلتها بشكل كامل إلى مواقع عسكرية لتحصين وتعزيز أماكن وجود قوات الاحتلال الأمريكي في إطار مخطط يهدف إلى الاستيلاء على كامل الأبنية الممتدة من السكن الشبابي وصولاً إلى دوار الباسل بحي غويران والتي تضم أبنية حكومية وقامت بتحصينها ورفع السواتر وحفر الأنفاق”.

المواطن خضر ممن تم الاستيلاء على منازلهم بالقوة قال: “أعيش مع عائلتي حياة تشرد بكل ما تعنيه الكلمة إذ لا مساكن للإجار وإن وجدت فأسعارها مرتفعة جداً وحالياً أقيم في منزل أحد أقاربي بعد أن وضعت أثاث منزلي في منزل آخر وانتظر الفرج”.

وأكد خضر أن “هذه التصرفات مخالفة للقانون وكل الأعراف الدولية التي لا تعترف بها الميليشيا الساعية لتنفيذ مخططات أمريكية لإفراغ المنطقة بشكل نهائي من سكانها الأصليين”.

سياسة الاستيلاء على المنازل السكنية ليست جديدة على قسد والاحتلال الأمريكي كما هو الحال مع تركيا في المناطق الحدودية.

فقد استولت قسد على الأبنية السكنية الواقعة بين دوار الكهرباء بحي النشوة ودوار الباسل في حي غويران.

وكان قد أطلق تنظيم قسد المدعوم أمريكياً، نوفمبر الفائت، تهديدات وإنذارات لأهالي وعائلات محافظة الحسكة شرق سوريا، بترك بيوتهم، متوّعدهم في حال لم يفعلوا بإجبارهم و قالت مصادر إن تنظيم قسد “هدد 32 عائلة مقيمة في مساكن الشرطة بحي الصالحية في مدينة الحسكة وانذرها بإخلاء منازلهم”.

وأضافت المصادر، أن التنظيم المسلح المدعوم من الجيش الأمريكي، وزع إنذارات على المواطنين لإخلاء 32 منزلاً في مساكن الشرطة في حي الصالحية “مهدداً “باستخدام القوة في حال عدم امتثال أصحابها لذلك”.

