رئيس هيئة قناة السويس المصرية يكشف عن تطور إيجابي جديد

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الأحد، عن تحرك سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفن” قرابة 4 أمتار خلال المحاولة التي أجريت مساء أمس لتعويمها.

كما فسر ربيع أن “السفينة تحركت 4 أمتار من المقدمة باتجاه بورسعيد، و4 أمتار من المؤخرة باتجاه السويس“.

وأقر في تصريحات له إن الهيئة بالتعاون مع شركة الإنقاذ الهولندية “سميت”. تعمل طوال 24 ساعة خلال عملية إعادة التعويم الجارية، لافتا إلى العمل نصف اليوم بالكراكات والنصف الآخر بالقاطرات. حسب المد والجزر والتيار، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرك السفينة “ببطء شديد”.

حيث اعتبر ربيع هذا التحرك الطفيف، تطورا إيجابيا ضمن المساعي المستمرة لتعويم السفينة العملاقة.

وبخصوص تفاصيل المحاولة الجديدة التي ستتبعها هيئة قناة السويس أفاد المسؤول المصري: “سنعمل اليوم بنفس الأسلوب مرة أخرى. نعمل بالكراكات حاليا لإزالة الرمال في منطقة جنوح السفينة، وبحلول الرابعة عصرا سنستغل المد للعمل بالقاطرات لدفع السفينة البنمية”.

مشيرا إلى تواجد 14 قاطرة في قناة السويس بمنطقة جنوح السفينة.تعمل منها نحو 12 طبقا للمساحة في عملية شد السفينة العملاقة، مع تواجد قاطرتين احتياطيتين.

كما بيّن رئيس قناة السويس، إن الهيئة دفعت اليوم بقاطرتين جديدتين تعملان لأول مرة منذ تدشينهما في ترسانة بورسعيد، وهما القاطرة مصطفى محمود، وعبدالحميد يوسف.

وتابع : “هذا أول عمل للقاطرتين الجديدتين، ونناور بهما لمعرفة قوة الشد الخاصة بهما ونقط التحميل في كل منطقة”.

ووفق قول ربيع، فإن قاطرتين إحداهما ترفع العلم الهولندي والأخرى ترفع العلم الإيطالي، من المنتظر أن تصلا إلى قناة السويس بحلول المساء، للمساهمة في عملية تعويم السفينة.

