وزير التربية السوري: كورونا سينتشر وإيقاف المدارس غير وارد

مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا، وأنباء عن التفشي داخل المدارس، خرج وزير التربية السوري ليطمئن السوريين باستقرار وضع الإصابات بالمدارس!.

إذ صرَّح وزير التربية السوري، دارم طباع (طبيب بيطري) أن هنالك استقرار في نسبة الإصابات بين المعلمين والطلاب في سوريا بالرغم من وجود بعض الحالات الإيجابية.

ويأتي الاستقرار برأي وزير التربية السوري، من جراء شفاء حالات الإصابة بالعزل المنزلي وعدم حاجتها للذهاب إلى المشافي أو الإمداد بالأوكسجين، وبرأيه أن ذلك يدل على أنه لا خطورة في إصابات المدارس.

وأشار طباع إلى أن المدارس أماكن واسعة (الشعبة الصفية الواحدة تحوي 40 طالب!)تريح نفسية الطالب وتخفف من عبء التفكير بالمرض وبالحالات المرضية وبالتالي تخفف من حدوث الإصابة (على ما يبدو أن الوزير يستمتع بتأمل باحات المدارس الواسعة بعد انصراف الطلاب).

الطبيب البيطري، وزير التربية السوري، رأى الجانب النفسي الإيجابي وحلل فوائد الذهاب إلى المدارس في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من الجائحة.

إذ جاء تحليله النفسي أن “ذهاب المعلمين والطلاب إلى المدارس يمنحهم نوع من تغيير الجو الاجتماعي والنفسي، بينما إذا توقف الدوام سيصبحون جميعاً في مكان واحد يفكرون بقضية واحدة هي المرض وهذا يضعف مناعتهم”.

وقال طباع بحسب سناك سوري، “المرض سينتشر شئنا أم أبينا، واتخذنا إجراءات أم لم نتخذ”، وأن إيقاف الدوام في المدارس “غير وارد على الإطلاق في عرف وزارة التربية”.

يأتي استخفاف وزير التربية بأرواح الطلاب، بالتزامن مع كشف وزارة الصحة السورية، أمس السبت، عن الموقف الوبائي المتصاعد إذ تم تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18356حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 11 وفاة جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1227 حالة.

كما لفتت الوزارة، إلى تسجيل 115 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 12257 حالة.

وبعد أن شهدت الإصابات بفيروس كورونا في سوريا انخفاضاً نسبياً عادت مؤخراً للارتفاع.

وأشارت الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، إلى أن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

The post وزير التربية السوري: كورونا سينتشر وإيقاف المدارس غير وارد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ