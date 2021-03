الإمارات بقائمة الـ20 الكبار في 16 مؤشرا للتنافسية في التجارة الخارجية

تم تصنيف الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار، في 16 مؤشرا للتنافسية على مستوى العالم، في قطاع التجارة الخارجية، خلال العام 2020.

وقد وثقت البيانات التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء في هذه المؤشرات ما توافقت عليه التقارير المرجعية الدولية. ومن بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقرير التنافسية العالمية 4.0 للمنتدى الإقتصادي العالمي ، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي. ومؤشر الابتكار العالمي لكلية “إنسياد”، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد “ليجاتم “.

كما غطت تقارير التنافسية هذه، مؤشرات مقارنة في قطاع التجارة الخارجية,. والتي تشمل كفاءة عملية التسوية على الحدود والتخليص الجمركي وصادرات السلع الإبداعية وواردات السلع والخدمات.وكذا صادرات السلع والخدمات التجارية وسياسة الحماية ومؤشر شروط التبادل التجاري.

ووفق ما كشف تحليل تنافسية الامارات في ضوء مؤشرات التقارير العالمية أن المنجزات التي حققتها الدولة كانت نتيجة لتوافر عوامل أساسية بينها التخطيط الاقتصادي المبني على رؤية استراتيجية تعزز التنافسية. مضافا له توفر الموارد والإمكانيات المالية والاقتصادية اللازمة، مع تمكين القدرة التنافسية في المؤسسات الإماراتية بالقطاعين العام والخاص.

وهذا ما جعل الإمارات تتبوأ مكانة رائدة عالميا وإقليميا في التجارة السلعية. وثقتها تقارير وزارة الاقتصاد ، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربيا. وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالميا، وأيضا ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالميا.

وتتفق تقارير التنافسية العالمية على توثيق المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للإمارات مع العالم خلال العام الماضي. رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام.

وأفادت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بتجاوز قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

