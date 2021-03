لعنة الفراعنة..تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، فهل بدأت؟

تناقل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة من هذا الاسبوع، الربط بين لعنة الفراعنة والكوارث التي تصيب مصر مؤخراً.

إذ عانت مصر خلال الأسبوع الأخير من كوارث إنسانية كبيرة من تصادم قطارات وانهيار منازل فوق رؤوس أهلها والحدث الأبرز كان جنوح الناقلة الذي أدى إلى إغلاق قناة السويس، الكارثة التي أثرت على مصر في المدى القريب وستؤثر على اقتصادها في المدى البعيد.

ومن أهم التداعيات على جنوح الناقلة وإغلاق قناة السويس هو البدء بالترويج لمعابر مائية أخرى كمعبر القطب الشمالي الذي حصد اهتمام الدول العظمى مثل الصين وروسيا وأمريكا.

وبالعودة إلى لعنة الفراعنة، فقد ربط المصريون الكوارث الأخيرة بها بالتزامن مع موكب المومياوات المقرر إجراءه ضمن احتفالية جماهيرية في الثالث من نيسان المقبل بحسب خبرية.

فهل حلَّت لعنة الفراعنة فعلاً على الشعب المصري بسبب تحريك المومياوات؟، أم هي مجرد محاولة لصرف النظر عن المصائب التي حلَّت بالشعب؟!، أم أن جنوح السفينة كان مخطط له لدعم المساعي الدولية المستميتة لفتح معبر القطب الشمالي؟!.

قناة السويس تخسر 14 مليون دولار

صرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم، عن إمكانية تعويض السفن المتضررة من توقف حركة الملاحة في القناة عبر بعض التخفيضات.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: “بنفكر ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما نخلص موضوع السفينة العالقة“.

كما أشار ربيع إلى أن توقف حركة الملاحة في قناة السويس وضعت 369 سفينة في الانتظار وكلفت القناة خسائر في الإيرادات اليومية تقدر ما بين 13 و14 مليون دولار.

هذا ونوه إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الاستعداد لسيناريو تخفيف الحمولة من السفينة، وذلك وفقاً لما ورد في روسيا اليوم.

وفي السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الأحد، عن تحرك سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر غيفن” قرابة 4 أمتار خلال المحاولة التي أجريت مساء أمس لتعويمها.

كما فسر ربيع أن “السفينة تحركت 4 أمتار من المقدمة باتجاه بورسعيد، و4 أمتار من المؤخرة باتجاه السويس“.

وأقر في تصريحات له إن الهيئة بالتعاون مع شركة الإنقاذ الهولندية “سميت”. تعمل طوال 24 ساعة خلال عملية إعادة التعويم الجارية، لافتا إلى العمل نصف اليوم بالكراكات والنصف الآخر بالقاطرات. حسب المد والجزر والتيار، وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرك السفينة “ببطء شديد”.

حيث اعتبر ربيع هذا التحرك الطفيف، تطورا إيجابيا ضمن المساعي المستمرة لتعويم السفينة العملاقة.

The post لعنة الفراعنة..تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، فهل بدأت؟ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ