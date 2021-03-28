السفارة الإماراتية تهنئ إسرائيل بمناسبة عيد الفصح

عبر تغريدة على تويتر، تقدمت اليوم، السفارة الإماراتية في إسرائيل بتهنئة للإسرائيليين بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي وتمنت لهم أطيب التمنيات.

وقالت السفارة الإماراتية في إسرائيل : “الإمارات العربية المتحدة تتمنى لكم عيد فصح سعيد وتتقدم بأطيب التمنيات لكل من يحتفلون في العالم”.

وردت السفارة الإفتراضية لإسرائيل في الخليج العربي على التهنئى : “شكرا جزيلا !” مرفقة مع الجملة رمزين تعبيريين لعلمي إسرائيل والإمارات، وذلك حسب روسيا اليوم.

شكراً جزيلاً — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) March 28, 2021

وفي الشأن الإسرائيلي الإماراتي، كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية يوم الخميس المنصرم، أن “الإمارات العربية المتحدة علقت التجهيزات لاستضافة قمة إقليمية الشهر المقبل”.

وتابعت الصحيفة أنه: “كان من المفترض أن تستضيفها أبو ظبي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة عرب ومسؤول أميركي كبير من إدارة الرئيس بايدن وآخرين شاركوا في إقامة العلاقات بين “إسرائيل” وعدد من العواصم العربية”.

وعن موعد القمة أوضحت الصحيفة أن: “هذه القمة كان من المفترض أن تلتئم في شهر نيسان/ أبريل المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان نتنياهو قد ألمح إلى ذلك في تصريحات أدلى بها مؤخراً”، بحسب المنار.

وأشارت الصحيفة إلى غضب الإمارات من نتنياهو وقالت إن “ولي عهد الإمارات محمد بن زايد غاضب من نتنياهو بسبب ما يعتبره استغلال لاتفاقات التطبيع واتفاقات (إبراهيم) في حملته الانتخابية، خاصة ترديده في خطاباته الانتخابية أنه حصل من ولي عهد الإمارات على تعهد باستثمار عشرة مليارات دولار في الأراضي المحتلة”.

يأتي تأجيل تحضيرات القمة بالتزامن مع فشل ترتيبات زيارة نتنياهو للإمارات قبل موعد الانتخابات والتي من المقرر أن تتم الثلاثاء المقبل.

إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في 10 مارس الجاري، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارة الإمارات يوم الخميس 11 مارس، وهي الزيارة الأولى له إلى الإمارات.

وكان من المقرر أن تأتي زيارة نتنياهو إلى الإمارات قبل عشرة أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي تشهد تقارب فرص المتنافسين فيها بشكل كبير.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال أو من دولة الإمارات بخصوص ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن زيارة نتنياهو للإمارات الخميس الفائت.

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