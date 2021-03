تجمع المهنيين السودانيين يُعلق على اتفاق البرهان والحلو

رحب تجمع المهنيين السودانيين باتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، مبينًا أنها خطوة في غاية الأهمية لتحقيق السلام الشامل والعادل ووقف الحرب نهائياً وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون.

ورأى تجمع المهنيين في بيان صحافي له اليوم أن الاتفاق يبني أساساً متيناً وواضحاً لمسار المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ووضع النقاط على الحروف فيما يخص النقاط الخلافية التي شكلت عقبةً فيما مضى، حسبما أفاد (أخبار السودان).

وأكد تجمع المهنيين السودانيين دعمه إلى اتفاق وكل وما يتعلق به من ترتيبات الانتقال السياسي والتحول الديمقراطي والمدني والترتيبات الأمنية وملفات التفاوض السياسي والإنساني وقبل ذلك المحاسبة والعدالة الانتقالية والقصاص من مرتكبي الجرائم ضد السودانيين طيلة السنوات الثلاثين الماضية.

وأشار البيان إلى أن إعلان المبادئ أكد على عدد من الموضوعات المهمة منها قيام نظام حكم فيدرالي وهو من صميم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وما قامت عليه الوثيقة الدستورية.

كما أكد أيضًا على قيام نظام سياسي ديمقراطي يدير شؤون السودانيين هو المطلب الذي أسقط به نظام الإنقاذ والمخلوع البشير، وأبان أن الاتفاق استمرار للتأكيد على مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة والتي نادت بالمواطنة واحترام الأديان وكريم المعتقدات وتثبيت الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسودانيين دون تمييز يمس أحداً منهم.

بدوره قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، بوقت سابق، إن إعلان توقيع اتفاق المبادئ يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان.

وأضاف ‏عبد العزيز الحلو، أن اتفاق المبادئ يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية في السودان.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ‏اننا يجب أن نفتخر بالسودان الذي لا يوجد فيه تمييز على أساس الدين أو العرق وسنضحي بأرواحنا من أجله.

هذا وتم توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ويعتبر هذا الإعلان الذي تم التوقيع عليه من الطرفين “البرهان والحلو”، استكمالاً لاتفاقيات السلام التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة.

The post تجمع المهنيين السودانيين يُعلق على اتفاق البرهان والحلو appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ