مروان خوري “أشهر العزَّب” سيدخل القفص الذهبي قريباً

أعلن الفنان اللبناني مروان خوري المعروف بأنه من أشهر العزَّاب في عالم الفن عن دخوله القفص الذهبي خلال العام الجاري، وقال بأنه سيقيم حفل زفاف خاص يقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

ونوَّه مروان خوري في تصريحاته الأخيرة أنّه “يرغب بالاستقرار والأمان وتكوين عائلة وإنجاب أطفال ولو في مرحلة متأخرة من العمر”، بحسب قناة 218.

وتحدث مروان خوري عن مجال عمل زوجته مشيراً إلى أنها من خارج الوسط الفني، مؤكداً انها تعمل في مجال آخر، وبإنّها تفهمه وتحب موسيقاه وأعماله.

وفي وقت سابق من العام 2019 كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن دخوله في قصة حب، قائلاً إنّه: “لا يعلم إن كانت هذه القصة ستتكلل بالزواج أم ستبقى في إطار الصداقة”.

وفي سياق آخر، أوضح الفنان اللبناني مروان خوري حقيقة الخلاف بينهما الذي تحدثت عنه الفنانة إليسا في أحد تصريحاتها، وتحدث عن إمكانية التعاون بينهما قريباً.

وقال مروان خوري أن إليسا أرسلت سابقاً له مع بعض الأصدقاء بأنها ترغب في التعاون معه بعد أن أصبحت مستقلة.

وكانت قد صرحت الفنانة أليسا بأنها أصبحت مستقلة عن شركة روتانا التي هي على خلاف مع الفنان مروان خوري.

وقالت إليسا بأنها ترغب بالتعاون مع خوري كونها ستنتج لنفسها بعيداً عن شركة روتانا التي اختلف معها خوري حول الحقوق.

مروان خوري يوضح علاقته بروتانا

أشار الفنان مروان خوري إلى أن الخلاف مع روتانا ليس شخصي وإنما هو خلاف على تقديم تنازلات عن حقوق لم يرغب بها.

وأكد بأنه قرر الانفصال بطريقة ودية عن روتانا كي لا يتطور الخلاف كونه مصر على حقوق لا يمكن التنازل عنها.

أما إليسا فقد وجهت رسالة إلى جمهورها بمناسبة مرور أكثر من 20 عامًا على مشوارها الفني، متمنية لجمهورها دوام الصحة والحب.

وجاء في نص تغريدة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أكثر من 20 عامًا من الصداقة والولاء والدعم والحب”.

وأكملت “في هذا اليوم لا يسعني إلا أن أتمنى لكم شيئًا سوى الصحة والسعادة والحب لملء كل يوم من حياتكم! أنا أحبكم”.

هذا وعرفت الفنانة إليسا مؤخرا بانتقاداتها الشرسة للأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان.

فقد انتقدت تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون التي ذكرها في مؤتمره الصحفي.

ونشرت النجمة إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي عبر “توتير”، أوضحت من خلالها عدم رضاها عن الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

قالت إليسا: “الطريق إلى جهنم مسار طويل”.

