الطريق الساحلي.. العمل على تأمين المارة لحين افتتاحه رسمياً

صرَّح عضو اللجنة الفرعية بمحادثات اللجنة العسكرية 5+5، محمد الترجمان، أن دورهم حاياً يقتصر على تأمين الطريق الساحلي للمارة.

وقال الترجمان أن الإعلان عن فتح الطريق الساحلي من اختصاص اللجنة 5+5 المشكلة من الطرفين بحسب تعبيره.

وأضاف الترجمان، في تصريحات صحفية بحسب الساعة 24، أن انطلاق المرحلة الثانية سيتم بعد الاجتماع المقبل للجنة العسكرية 5+5.

وأشار إلى أن الاجتماع سيرسم خارطة عمل فريقه للمرحلة الثانية، على حد قوله.

وأردف الترجمان: ”خلال المرحلة الثانية سنتوغل نحو عمق مناطق الاشتباك سابقا، والتي نتوقع العثور خلالها على حقول ألغام كانت قد حصدت أرواح المدنيين”.

وعلَّق على الحوادث التي وقعت مع المارة في الطريق الساحلي قائلاً:”بلغ عدد حوادث الإصابات في صفوف المدنيين فيما مضى 8 حوادث آخرها، أمس السبت “جنوب منطقة الستين” والذي تسبب في إصابة شخصين، ونفوق اثنين من الإبل” فأين تأمين المارة من هذه الإحصائية؟!.

وفي السياق، كانت قد بدأت الجرافات في 10 فبراير الفائت بإزالة السواتر الترابية من خطوط التماس في الطريق الساحلي في خطوة تمهيدية لفتح الطريق الواصل بين مدينتي سرت ومصراتة بليبيا.

ويرى المراقبون أن خطوة إزالة السواتر الترابية من خطوط التماس هي بمثابة إنفاذا لقرار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وذلك من خلال عمليات البدء بإخلاء الطريق الساحلي بما يسمح بتوفير مرور آمن للمواطنين، وتمكين إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المحددة، وفق اتفاق اللجنة العسكرية 5+5.

كما صرَّح العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة التابعة لحكومة الوفاق الغير شرعية، اليوم الأربعاء عن إزالة الألغام ومخلفات الحرب في الطريق الساحلي وتأمين الطريق.

وفي تصريح صحفي لداره قال إن فرق الهندسة العسكرية التابعة لحكومة الوفاق بدأت اليوم في إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق المتفق عليها ضمن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وذلك بعد تأمين المعدات اللازمة للفرق الهندسية.

وأوضح الناطق باسم غرفة عمليات سرت- الجفرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استعداداً لفتح الطريق بحسب الاتفاق.

وكانت قد كشفت وسائل إعلام، في 5 يناير الفائت، عن تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي في ليبيا.

