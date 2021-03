الجيش اليمني يصد هجوم للحوثيين في جبهة الكسارة بمأرب

صرَّح الجيش اليمني اليوم الأحد، عن تكبيد جماعة أنصار الله، خسائر في الأرواح والعتاد خلال معارك مستمرة منذ أكثر من شهرين في مأرب المعروفة بغناها بالنفط شمال شرق العاصمة صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن: “قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسرت هجوماً شنّه أنصار الله، في جبهة الكَسارة (شمال غربي مأرب)”.

وتابع البيان أن “مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للحوثيين في جبهة الكَسارة، ملحقةً بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير عربة وعدد من الآليات”، بحسب سبوتنيك.

وأضاف البيان تأكيداً على: “استعادة الجيش عربة مدرعة وآليتين وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الحوثيين قبل أن تلوذ بالفرار في جبهة الكَسارة”.

وتحدث البيان عن التعاون بين الجيش اليمني والتحالف العربي معلناً: “تدمير طيران التحالف العربي ثلاث عربات مدرعة و6 آليات كانت تحمل تعزيزات للحوثيين في طريقها إلى عناصرهم في جبهة الكَسارة، ومصرع جميع من كانوا على متنها”.

وفي السياق، صرَّح الجيش اليمني في 21 مارس الجاري، أنه تمكن من بسط سيطرته على منطقة الأحكوم بشكل كامل بعد السيطرة على 5 مواقع جديدة في جبهة الأحكوم وحيفان جنوب محافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري: “إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع مخاديرة ودجحفة وجويله والكعاوش ومعهد أبو أيوب والتقدم صوب بقية المواقع عقب معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي وكبدتها خسائر فادحة”.

وأوضح المصدر” أن ميليشيا الحوثي كانت تستخدم هذه المواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه عدد من المديريات”.

وكانت نتيجة الاشتباكات بين الجيش اليمني وعناصر الحوثي قتل ستة عناصر من الحوثيين وإصابة آخرين خلال الاشتباك على جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز.

وتأتي عملية التحرير في إطار العملية العسكرية المشتركة بين محور طور الباحة ومحور تعز واستكمالاً لخطة تحرير جبهة حيفان والصلو والقبيطة وصولاً إلى الراهدة في محافظة تعز.

وكان قد أعلن أعلن الجيش اليمني في 14 مارس الجاري، عن أسر فصيل كامل من جماعة أنصار الله (الحوثيين) خلال مواجهاته مع الجماعة في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة في اليمن.

وصرَّح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، بأنه تم أسر 18 عنصر من عناصر المليشيات الحوثية في مأرب وأن أغلبهم من الأطفال.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله، ومقتل 5 عناصر من الجماعة كانوا على متنها في مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح المسؤول في الجيش اليمني المعارك لا تزال جارية، وسط تقدّم لقوات الجيش اليمني وفرار ميليشيا الحوثي من الجبهات.

