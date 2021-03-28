سوريا: عملية أمنية ضد “داعش” في مخيم الهول واعتقال العشرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الكردية في سوريا بدأت، اليوم الأحد، حملة أمنية في مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا ضد “أذرع تنظيم الدولة الإسلامية”، شملت عشرات الاعتقالات.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن “أكثر من ثلاثين امرأة ورجلا يُشتبه أنهم مؤيديون لـ”داعش” اعتقلوا” منذ بدء العملية فجر اليوم>

وأكد مسؤولان إعلاميان تابعان لقوات للقوات الكردية، بدء “عملية أمنية” ضد الجهاديين داخل المخيم، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة

وأحصى المرصد السوري نحو أربعين جريمة قتل منذ بداية عام 2021 داخل المخيم الذي يعدّ الأكبر في سوريا، والذي يضم عوائل سورية وعراقية إلى جانب عائلات أجنبية أوروبية وآسيوية.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة حوادث أمنية أخرى بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

ومن جانبها حذرت الأمم المتحدة مرارًا من تدهور الوضع الأمني في الهول، الذي أصبح مدينة خيام حقيقية يعيش فيها ما يقرب من 62 ألف شخص ، 93 في المئة منهم من النساء والأطفال ، في شمال شرق سوريا حيث تخيم حالة حرب.

ولا يزال نحو 43 ألف أجنبي محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، ويتوزع الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش. وبين هؤلاء حوالي 27500 قاصر أجنبي.

وتطالب السلطات الكردية بانتظام الدول المعنية بإعادة النساء والأطفال المتحدرين منها.