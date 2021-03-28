حقوقي عزالدين الشيخ: تطبيق قانون مخالفة أوزان الشاحنات بين مصر والسودان

وجه وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ بتطبيق قانون مخالفة اوزان الشاحنات والمقطورات العاملة بين مصر والسودان اعتبارا من اليوم الاحد ٢٨/ ٣ وان لاتتجاوز الحمولة ٥٠ طن لاي مركبة حفاظا على سلامة الطريق القومي بين حلفا والخرطوم بعد انتهاء فترة السماح التى منحت لهم لتوفيق اوضاعهم .

ووجه الجهات المختصة بضرورة تطبيق القرار، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يخالف ذلك، داعياً الاستعانة بميزان حظيرة اشكيت الجمركية لتقليص الحمولة الزائده. جاء ذلك خلال زيارته والوفد الوزاري الاتحادي الذي ضم السيد ميرغني موسي حمد وزير النقل والفريق شرطه د. بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك واللواء شرطه ادم ابراهيم مدير الادارة العامة للجوازات وأمين أمانة حكومة الولاية التى تفقدوا خلالها معبر اشكيت والحظيرة الجمركية بالمعبر.

ووقف الوفد ميدانيا على الاوضاع وعقد اجتماعا موسعا مع ادارة المعبر والاجسام ذات الصلة بمنع استصحاب البضائع التجارية فى رحلات البصات السفريه بين مصر والسودان اعتبارا من اليوم على أن يتم مصادرة أى بضائع تحملها البصات السفرية المخالفة بكل من معبري اشكيت وارقين وتطبيق البروتكول الخاص بهذا الجانب، مشيرا الي العلاقات التي تربط البلدين والمصالح المشتركة وضرورة الحفاظ عليها، وضرورة انسياب وتسهيل اجراءات حركة العابرين وطرح كافة السلبيات خلال الاجتماعات المشتركة بين البلدين والاجتماع التنسيقي بين ادارات المعبرين وفق البروتكول.

كما وجه بترقية الخدمات ووضع حل جذري لانارة المعبر ووضع دراسة فنية شامله للكهرباء والاحتياجات الاخري لطرحها امام وزارة المالية.

عمل دراسة شاملة لـ حركة الركاب

كما دعا الوزير الي عمل دراسة شاملة لحركة جميع الركاب العابرين عبر معبر اشكيت مع توضيح الايجابيات والسلبيات لضعف بيئة العمل وحركة العبور بارقين لحفظ سلامة وكرامة الانسان السوداني وأن تكون الدراسة بتوصية لاتخاذ قرار من مجلس الوزراء.

وشدد سيادته على ضرورة رفع الحس الوطني فى كل المنافذ والمعابر لبناء وطن معافي لاستقرار الوطن، داعياً الى ضرورة التعامل مع العابرين بالحسنى خاصة وأن بينهم مرضي وكبار سن.

وأشاد وزير النقل بادارة معبر اشكيت وجميع الاجهزة، مضيفاً أن الزيارة تأتى لتلمس القضايا ميدانيا، مؤكدا أنه سيتم مراجعة بروتوكول التشغيل لضبط حركة انسياب وسهولة اجراءات العابرين دون معاناه من الجانبين عبر القنوات الرسمية وامكانية تشغيل معبراشكيت على مدار اليوم .

وأوضح أهمية تكوين لجنة فنية لوضع رؤية واضحة بين الشركاء بالمعابر الداخلية والنقل والاجهزة الاخري بالوزارات وحكومة الولاية ومحلية حلفا.