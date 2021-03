عبد الله بن زايد وجيمس كليفرلي يبحثان التطورات في المنطقة

استظاف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي،اليوم الأحد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي لبحث التطورات في المنطقة.

حيث تم بحث “العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة”، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة جيمس كليفرلي، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وتستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والتعاون المشترك في المجالات كافة.

واستعرض المسؤولان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من ضمنها تطورات جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19” وجهود البلدين في مواجهة تداعياته..

تصنيع اللقاح بالإمارات

في سياق متصل أطلق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع نظيره الصيني، ووانغ يي، اليوم الأحد، المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات” في دولة الإمارات.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، فقد أطلق المشروع بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة “سينوفارم “CNBG الصينية.

وبموجب الإعلان، جرى تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد – 19” في دولة الإمارات بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية.

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن دولة الامارات والصين تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه “شراكة استراتيجية من أجل الإنسانية”.

حيث صرح وزير الخارجية الإماراتي ” نحتفي بما حققته شراكتنا الاستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة “كوفيد – 19”.

مضيفا أن هذا العمل شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات، مؤكداً أن فوائد هذا المشروع المهم لا تقتصر على البلدين وإنما تشمل العالم أجمع”.

وتابع أن المشروع المشترك “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة” يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي إلى جائحة “كوفيد – 19”.

من جهته أقر ليو جينغزهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سينوفارم CNBG” الصينية في كلمته خلال الحفل “اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، مشيرا إلى أن هذا المشروع الرائد جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة.

مشيرا إلى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح “سينوفارم” وتوفيره تجاريا، وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة.

The post عبد الله بن زايد وجيمس كليفرلي يبحثان التطورات في المنطقة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ