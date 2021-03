مي كيلة : 24 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة السلطة الفلسطينية د. مي كيلة ، اليوم الاحد، تسجيل 24 حالة وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت مي كيلة ، أن الصحة سجلت في الضفة الغربية 857 إصابة، و857 في قطاع غزة، فيما رصدت 23 حالة وفاة في الضفة، وحالة واحدة في القطاع.

وعن حالات الشفاء، أشارت إلى تسجيل 1541 حالة شفاء في الضفة، و123 في غزة، في حين، بلغ اعداد المرضى في وحدة العناية المركزة 207، و63 مريض على أجهزة التنفس.

وقالت الكيلة، أن عدد التطعيمات (التراكمي) في الضفة الغربية بلغت 45786، وفي غزة 19312، فيما وصلت اعداد اختبارات PCR خلال 24 ساعة الاخيرة: 7251.

وتخضع الضفة الغربية لإغلاق جزئي من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق كلي يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت الحكومة استمرار تعطيل المدارس حتى 3 أبريل/ نيسان المقبل.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل 251669 إصابة منذ بدأت الجائحة، مع تعافي 224669 ووفاة 2677.

أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

حيث أعلن إبراهيم ملحم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن تم إقرار إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام ، وفقاً للمملكة .

و أكد ملحم أن ” الإغلاق سيشمل جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق” .

إضافة إلى “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، واتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط”.

و أوضح إبراهيم أنه “سيتم استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم”.

هذا و أبقت الحكومة على عمل “خدمات البلدية والطوارئ لخدمة المواطنين”، و”تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص“.

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ،كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، و نسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100%.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إن المرحلة الأولى من حملة التطعيمات مع تزايد الإصابات تستهدف المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاماً ومرضى الكلى، كما سيتم استكمال عملية تطعيم الطواقم الطبية التي حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح في وقت سابق.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الأحد، تسجيل‭‭2247‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭21‬‬ وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

