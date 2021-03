الكويت تتسلم الدفعة الثالثة من أرشيفها من العراق بعد 30 عاما من الغزو

استلمت الكويت من العراق اليوم 8 أطنان من الأرشيف والملفات والممتلكات العائدة لمؤسسات كويتية مختلفة كانت قد وضعت القوات العراقية يدها عليها خلال فترة الغزو.

وتعتبر هذه ثالث شحنة من أرشيف الكويت يجري استعادتها من العراق منذ عام 2019، وفق ما أعلن عنه مسؤولان كويتي وعراقي بعد توقيع محضر التسليم في معهد سعود الناصر الدبلوماسي بالعاصمة الكويت.

وأقر ناصر الهين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات إن الشحنة التي تسلموها من العراق تتضمن “أرشيف كل من جامعة الكويت ووزارة الإعلام والكثير من الجهات الأخرى بالإضافة إلى بعض الأجهزة الخاصة بوزارة الإعلام”.

مضيفا أن الكويت ترحب بهذه الجهود دوما، وتسعى لاستكمال استلام الأرشيف وتتطلع إلى المزيد من التعاون.

ومن طرفه أشار وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية قحطان الجنابي إلى أن الجانب الكويتي أرسل في وقت سابق كشوفات بالمفقودات الكويتية “وبناء على ذلك يتم التسليم”.

وكان العراق قد غزا الكويت في 2 أغسطس/آب 1990، وبعد 7 أشهر تمكن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة من طرد الجيش العراقي من الكويت.

وثم خلال 30 عاما، دفع العراق للكويت 51 مليار دولار تعويضا عن الغزو، ولا يزال مدينا لها بنحو 4 مليارات.

زيادة على ذلك فقد استغرق إصلاح العلاقات بين البلدين 20 عاما، ولم ترفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها على العراق بسبب غزوها للكويت إلا عام 2010، أي بعد 7 سنوات من سقوط نظام صدام حسين.

ورغم ذلك، لا تزال الخلافات الحدودية قائمة، إذ إن العراق يعترف بالحدود البرية التي رسمتها الأمم المتحدة عام 1993، لكنه يعتبر أن حدوده البحرية تمنعه من الوصول إلى الخليج، وهو أمر حيوي لاقتصاده. ولذلك تعتقل البحرية الكويتية الصيادين العراقيين بانتظام.

أما المفقودون، فلا يزالون بالآلاف من الجانبين. وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لم تتم إعادة سوى 215 كويتيا و85 عراقيا.

وعاد ناصر الهين ليذكر أن السلطات الكويتية ستسلم الوفد العراقي رفات جندي عثر عليه مؤخرا في جزيرة بوبيان (شمال شرق الكويت) بعدما تعرت التربة إثر هطول الأمطار.

