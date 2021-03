سوريا.. مزارعو الساحل: “إنتاج الحمضيات في خطر”

اشتكى عدد من مزارعي اللاذقية وطرطوس من عدم حصولهم على الأسمدة اللازمة لمحاصيلهم الزراعية مطالبين بالإسراع في تأمين الأسمدة اللازمة للموسم لتسميد الخضار و الحمضيات بالإضافة إلى محصول التبغ والذي يعد من المحاصيل الأساسية في الساحل السوري.

وقال المزارع أنور من قرية حميميم لموقع “أوقات الشام” : “أنا أعمل في زراعة التبغ منذ سنوات وهي مصدر رزق أساسي لأسرتي، أنا غير موظف، ما يؤلمني ويؤثر على طبيعة عملنا كمزارعين غياب السماد وهذا يؤثر حكماً على نوعية زراعتنا من ناحية الكم والنوع”.

بدوره، قال المزارع محمد في قرية البرجان: إن “عدم توفر الأسمدة يؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل وخاصة الحمضيات كونه المحصول الرئيسي في منطقتنا كما أن شجرة الحمضيات تستهلك كميات أكبر من الأسمدة مقارنة بالأنواع الأخرى من الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى أن قلة الأسمدة المعطاة لأشجارها تؤثر على قوة وإنتاج هذه الأشجار كما أنها تصبح أكثر عرضة للتأثر بالأحوال الجوية”.

أيضاً، المزارع هيثم من عين شقاق، أكد أن أزمة الأسمدة لم تشهدها محافظة اللاذقية من قبل، مشيراً إلى أن أي محصول يزرعه المزارع من دون أن يقوم بتسميده سيكون ذات إنتاج قليل وبالتالي لا يمكن أن يعوض تكاليف زراعته.

أما بالنسبة لطرطوس، فقد طالب عدد من المزارعين فيها بنقل همومهم وإيصال صوتهم لعلّ وعسى يتمكنون من الحصول على السماد المخصص لزراعاتهم، لكي يعوضوا خساراتهم نتيجة الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية نتيجة العوامل الطبيعة.

وبيّن المزارعون أن تسميد الأشجار المثمرة من زيتون وتفاحيات يبدأ منذ بداية شهر تشرين الأول وحتى شهر آذار الحالي لم يمنح لهم كيلو سماد واحد لحقولهم التي جهدوا في زراعتها والعناية بها وتحمّل كل تبعات العملية الإنتاجية وخسائرها المتتالية وما زالوا متشبثين بها، منوهين إلى أن عدم تسميد الشجر يؤثر بالعقد وعملية اليخضور، كما أن له تأثيراً بالمردود والإنتاجية.

بدوره، محمود ميهوب رئيس اتحاد فلاحي طرطوس قال لـ”أثر”: إن “توجيهات وزارة الزراعة تقضي بدعم مزارعي محصول القمح بالأسمدة في كافة المحافظات السورية باعتباره محصول استراتيجي وضروري لجميع السوريين، كما أن اللجنة الاقتصادية أوصت باستمرار المصرف الزراعي التعاوني ببيع السماد الآزوتي للفلاحين بالسعر المدعوم لموسم القمح حصراً وذلك حتى نهاية شهر آذار الجاري”. وأضاف ميهوب : “وبخصوص محافظة طرطوس تم طرح مطالب الفلاحين في المحافظة بعدم حصولهم على السماد المخصص للزراعات الأخرى كالخضراوات والزيتون والبيوت البلاستيكية ضمن مؤتمر اتحاد الفلاحين العام”،

