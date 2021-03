العراق يبدأ التطعيم بلقاح «أسترازينيكا»

تلقى عراقيون جرعات من لقاح شركة «أسترازينيكا» المضاد لمرض كوفيد – 19 بعد أن حصلت البلاد على 336 ألف جرعة يوم الخميس الماضي، وهي أول شحنة من برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات للدول ذات الدخول المنخفضة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي إن الدفعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» ستوزع على جميع المحافظات، بما فيها منطقة كردستان العراق، وهي جزء من برنامج لتوريد 16 مليون جرعة لشعب العراق.

وحصل العراق على أول جرعات من لقاحات كوفيد – 19 وكانت 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية ووصلت الجرعات في الثاني من مارس (آذار) كتبرع من الصين. لكن العراق يواجه صعوبات في تلبية الطلب الكبير على اللقاحات.

وقال عبد الغني الساعدي مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة «اليوم أكثر من ٣٥ منفذا تلقيحيا في الرصافة و٣٦٦ منفذا تلقيحيا في عموم العراق لاستقبال المواطنين الراغبين بأخذ هذا اللقاح وهناك منصة إلكترونية كذلك معتمدة بإمكان المواطن الكريم أن يسجل اسمه في هده المنصة ويعطى موعد وكذلك مكان التلقيح عن طريق رسالة نصية تصل إلى هاتفه النقال».

وقالت هيام محمد (65 عاما) التي حضرت لتلقي جرعة اللقاح لوكالة رويترز للأنباء «هو لازم الواحد يأخذه حتى يحصن نفسه من هذا المرض الوباء شوية حتى تقل الأزمة هذه لازم ماكو من عنده مفر لازم واحنا عمرنا كبير لازم واحد يأخذ اللقاح حتى يتحصن».

وقال المواطن العراقي دريد نجم «إحنا عشنا بحالة خوف، حالة رعب ما نقدر نطلع ما نقدر نتواصل ويا العالم كلها لهذا أول ما صار اللقاح سجلت على المنصة وجبت ابني وجبت والدتي إجباري وزوجتي جبتهم حتى أخلصهم من هذا القلق النفسي».

وسجل العراق أعلى معدل إصابات يومي عند مستوى أعلى من 6500 إصابة يوم الخميس. وفرضت السلطات حظر التجول ليلا في محاولة لاحتواء انتشار المرض. وتابع عبد الغني «لاحظنا هناك عزوف من بعض المواطنين وكذلك كوادرنا في مؤسساتنا الصحية بأخذ هذا اللقاح وهذا العزوف هو غير صحيح إطلاقا. يجب على المواطن الكريم أخذ هذا اللقاح لأن أخذ اللقاح هو أحد الطريقين المهمين والوحيدين للسيطرة على هذا الوباء وكسر سلسلة انتشاره».

وسجل العراق 827157 حالة إصابة بكوفيد – 19 و14177 وفاة بالفيروس حتى أمس (الأحد) ويسعى برنامج كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي إلى توفير ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 للدول ذات الدخول المنخفضة بحلول نهاية 2021.

