منتخب السودان ينتزع بطاقة التأهل الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية من منتخب جنوب أفريقيا

انتزع منتخب السودان من منتخب جنوب أفريقيا بطاقة التأهل الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعدما تفوق على ضيفه الجنوب أفريقي (2-صفر) على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في الخرطوم أمام زهاء ألف متفرج سمح لهم بالحضور، الأحد، لقمة المجموعة الثالثة ضمن افتتاح الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى المسابقة.

وهذه المرة التاسعة التي يتأهل فيها السودان إلى النهائيات، علماً أنه كان البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوج باللقب مرة واحدة عام 1970.

سير المباراة:

وقدم منتخب “صقور الجديان” أداء قوياً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر فاعلية برغم الاستحواذ النسبي للضيوف على الكرة، واستغل السودانيون أول فرصة ليفتتحوا التسجيل عندما لعب أطهر الطاهر الكرة من ركلة حرة إلى داخل المنطقة فتابعها سيف الدين بخيت برأسه في شباك الحارس رونوين وليامس (5).

وضاعف منتخب “بافانا بافانا” ضغطه وشكل خطورة كبيرة على المرمى السوداني لا سيما عبر مهاجم ماميلودي صنداونز ثيمبا زواني تابانغ موناري ولاعب برايتون الإنكليزي بيرسي تاو، إلا أن الحارس علي بوعشرين كان “سداً منيعاً”، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات السريعة عبر الثلاثي الطاهر وبخيت ومحمد عبد الرحمن الذي قام بمجهود فردي مميز اذ توغل وتخطى أمثر من مدافع جنوب أفريقي وسدد كرة صاروخية انفجرت في شباك وليامس (32).

ولم يتبدل سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل الضيوف سيطرتهم مع اعتماد السوداني على المرتدات السريعة، وكاد عبد الرحمن أن يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته انحرفت عن طريق المرمى (67)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية مرت جانب المرمى (69).

وحافظ بوعشرين على نظافة شباكه بإنقاذه تسديدة تولاني هلاتشوايو الخطرة (75)، وأهدر عبد الرحمن المنفرد الهدف الثالث مجدداً عندما تلقى تمريرة بخيت إذ سدد في الشباط لجانبية (83).

وفي المجموعة عينها، عززت غانا صدارتها بفوزها على ساوتاومي 3-1 في كوماسي. سجل لمنتخب “النجوم السوداء” نيكولاس أوبوكو (12) وجوردان أيو (31 من ركلة جزاء) وبابا رحمان (66)، وللضيوف انييستا (82).

وتصدرت غانا الترتيب النهائي برصيد 13 نقطة أمام السودان 12 نقطة وجنوب أفريقيا ثالثة بعشر نقاط، وساوتاومي بلا رصيد بعد تلقيها 6 خسارات في ست مباريات.

فوز قديم بالبطولة الأفريقية:

رغم قلة عدد مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يُحسب للمنتخب السوداني (الملقب بصقور الجديان) أنه واحد من 13 منتخبا فقط، نجحوا في تدوين إسم بلادهم في السجل الذهبي للبطولة، حيث نجح في ترك بصمته مبكرا من خلال الفوز بلقبها في النسخة السابعة التي استضافتها بلاده في العام 1970.

وبعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود، عاد المنتخب السوداني للمشاركة في النهائيات من خلال البطولة السادسة والعشرين التي استضافتها غانا.

والان يعود السودان للتهائيات بعد غياب عشر سنوات من آخر مشاركة فى غينيا في العام 2012.