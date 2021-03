ولاية الجزيرة.. 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحه بولاية الجزيرة عن تسجيلها 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت الصحة في الجزيرة عن تسجيلها حالة وفاة واحدة، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد أوضح التقرير الصحي التراكمي لفيروس كورونا في موجتها الثانية في الفترة ما بين 22 أكتوبر، وحتى 27 مارس 2021 عن تسجيل 1234 إصابة، و273 حالة وفاة في الولاية.

ومن جانبه ناشد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، بضرورة أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية السودانية عن إزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الوزارة، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة تسع حالات، بينهم سفراء، دبلوماسيون، إداريون، وفنيون.

هذا وقد أوقفت الخارجية السودانية 50% من العمال في الوزارة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل الوزارة، بحسب “الديمقراطي”.

ووفقاً ليبان صادر من الخارجية السودانية، ناشدت من خلاله المواطنين الذين يتلقون الخدمة عبر بوابة التوثيق، أو الإدارة الثقافية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاشتراطات الصحية.

ولفت بيان الخارجية إلى أنه الوزارة تقدمت بطلب لوزارة الصحة لتوفير عدد محدد من اللقاح لمن هم فوق الستين ولديهم أمراض مزمنة من الذين يتعاملون مع الجمهور.

ومن جهتها كشفت وزارة الثقافة والإعلام في السودان، عن إصابة وكيل الوزارة، رشيد سعيد وحرمه بفيروس كورونا المستجد.

كما أوضحت الثقافة والإعلام، بحسب تعميم صحفي، أن حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للبروتوكول العلاجي الخاص بكورونا، وفقاً لصحيفة “اليوم التالي”.

وفي السياق ذاته كشف حزب الامة القومي عن إصابة رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة، ونائبه صديق محمد إسماعيل بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب الأمة، أن الفحوصات الطبية التي أُجريت لفضل الله برمة، ونائبه صديق محمد، أوضحت إصابتهما بفيروس كورونا، وفقاً لـ“الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد طمئن الأمة جماهير الحزب والرأي العام، بأن حالة المصابين مستقرة، فضلاً عن خضوعهما للبرتكول العلاجي تحت إشراف طبي.

وأشار البيان إلى أن جميع قيادات الحزب ستخضع للفحص الطبي، بغرض الإطمئنان على صحتهم والتأكد من سلامتهم.

