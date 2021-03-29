تعويم سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” بالسويس واستئناف حركة الملاحة بالقناة

السويس 29 مارس 2021 (وال) -أعلنت شركة “إنتش كيب” لخدمات الشحن عبر حسابها على “تويتر”، أن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن” التي علقت في قناة السويس، أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري تأمينها.

وأظهر موقع تتبع حركة السفن العالمية ” VesselFinder ” استجابة السفينة “Ever Given” الجانحة في قناة السويس لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع نجاح مناورات الشد التي شاركت فيها (10) قاطرات، ما أدى إلى استقامة السفينة في المجرى الملاحي.يشار أن السفينة إيفر جيفن، والتي يبلغ وزنها (220) ألف طن، وطولها (400) متر، قد تعثرت في القناة يوم الثلاثاء الماضي على ضفتي القناة، مما أدى إلى حدوث زحام في البحر الأبيض المتوسط، والأحمر وقناة السويس نفسها، مما دفع بعض السفن لتغير طريقه إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وفشلت عدة محاولات لإعادة تعويمها.

والسفينة إيفر جيفن، التي تحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، مملوكة لشركة الشحن التايوانية ” Evergreen ” ومسجلة في بنما.(وال السويس ) س خ.

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