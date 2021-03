بن سلمان يبحث مشروع ضخم لزراعة الأشجار مع عدة حكام

هاتف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بحكام كل من قطر والكويت والبحرين والعراق والسودان، لبحث مشروع إقليمي ضخم لزراعة الأشجار.

وتأتي خطوة الأمير محمدبن سلمان في اطار تحقيق “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف، بالشراكة مع دول المنطقة، لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم”.

ومن جانبه، بارك عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبر اتصال مع ولي العهد السعودي المبادرة”، معتبرا أنها “ستعود بالنفع على المنطقة والعالم، مبديا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاحها، وتحقيق أهدافها:.

وناقش ولي العهد السعودي مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وأكد الكاظمي العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

وبحث بن سلمان مع الشيخ تميم بن حمد امير قطر، وملك البحرين حمد بن عيسى مبادرته، وقد قدما دعمهما الكامل لهذه المبادرة، وأعربا عن استعداد بلديهما لدعم كافة الجهود لتحقق أهداف المبادرة.

حصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الأربعاء، على شهادة “درع العمل التنموي” لعام 2021، من الجامعة العربية تقديراً لجهوده بمجالات عدة.

وتأتي هذه الشهادة، التي تسلّمها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، نيابة عن ولي العهد، تقديراً لجهود الأخير في “تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة”.

وتسلم بن فرحان الشهادة، خلال استقباله من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على هامش اجتماع الدورة العادية الـ(155) لوزارء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وصرّح أبو الغيط بهذه المناسبة، قائلاً: “يسعدني ويشرفني أن أقدم اليوم شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي، من اللجنة العليا للتنسيق بالجامعة العربية كشهادة تقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقديراً لجهوده وأدائه وما يفعله لخدمة المملكة العربية السعودية”.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن أمنياته بأن يتسلم ولي العهد السعودي الدرع بنفسه بعد انتهاء جائحة كورونا، واصفاً بن سلمان بـ”الرجل الحكيم الذي يعمل من أجل أمته”.

