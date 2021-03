إقالة مدير شرطة ولاية الخرطوم عقب تصريحاته المثيرة للجدل

أصدرت رئاسة قوات الشرطة،بيانا أعلنت فيه قرارا بتعيين الفريق شرطة زين العابدين عثمان مديراً لشرطة ولاية الخرطوم بديلاً للفريق عيسى أدم.

هذا وقد تم إعفاء مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم من منصبهوتعيينه مديراً لهيئة الشؤون الإدارية بالشرطة.

وتم اقالة الفريق عيسى على خلفية مطالبتة بإعادة قانون النظام العام، وتقليله من حملة جلد الفتيات بالشوارع.

قالت النيابة العامة في السودان، اليوم السبت، إن نتائج تشريح جثمان الطفلة سماح الهادي، والتي توفيت قبل أسبوع، في منطقة الصالحة بمدينة أم درمان، أكدت مقتلها بطلقات نارية.

وقال بيان النيابة، إن “تقرير الأطباء أكد أن الوفاة نتجت عن طلقات نارية اخترقت واحدة منها الصدر، وأدت إلى تهتك الرئة اليسرى، ونزيف دموي شديد. وإنه بموجب النتيجة، قيدت دعوى جنائية تشمل تهمة القتل العمد، وألقت الشرطة القبض على متهمين”، من دون أن تسميهم، حسبما أفاد موقع تلفزيون (العربي الجديد).

وتوفيت الطفلة سماح الهادي إبراهيم (13 سنة)، يوم الجمعة 19 مارس، وذكرت أسرتها أنها ماتت نتيجة عبثها بمسدس يخص والدها، وتم دفنها من دون تشريح جثتها، لكن دارت شكوك كبيرة حول رواية الأسرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورجح البعض تورط والدها في قتلها.

ودعت منظمات مهتمة بحقوق الطفل إلى فتح تحقيق حول الواقعة، قبل أن يأمر النائب العام، تاج السر الحبر، بنبش الجثمان، وكلف فريقاً من الطب العدلي بتشريحه.

وأشارت الشرطة، في وقت سابق، إلى أنه لا وجود لشبهة جنائية في مقتل الطفلة سماح، ودحضت عددا من المزاعم الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الشكوك تواصلت، خلال الأيام الماضية، وأثارت سجالات واسعة، وحظيت باهتمام الرأي العام.

وكانت السلطات في السودان قد أعلنت عن تفاصيل بشأن مقتل التلميذة سماح الهادي.

وقالت وزارة الداخلية في تعميمٍ صحفي، إن الشرطة تلقت بلاغٍ بتاريخ التاسع عشر من مارس، مقتل التلميذة سماح الهادي إبراهيم، واتّخذت الإجراءات اللازمة تحت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية في ظروفٍ غامضة تحت إشراف النيابة.

وأضافت: “أولت شرطة ولاية الخرطوم اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل البلاغ حيث أوكلت التحري لرئيس القسم المختص الذي قام بكافة الإجراءات الفنية واستجواب الشهود من الأسرة والجيران بالحي”.

